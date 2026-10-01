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Fransa’da çiftçilerden sıra dışı protesto: Vergi dairesinin önüne tonlarca atık döktüler

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Fransa’da çiftçilerden sıra dışı protesto: Vergi dairesinin önüne tonlarca atık döktüler
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Fransa'da tırmanan akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler, seslerini duyurmak için yine sıra dışı bir protestoya imza attı. Başkent Paris yakınlarındaki Guyancourt kentinde vergi dairesi önüne traktörleriyle gelen eylemciler, binanın girişine tonlarca gübre, saman ve odun atığı döktü.

Fransa’da artan tarımsal akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler, başkent Paris yakınlarındaki Guyancourt kentinde bulunan vergi dairesinin önüne tonlarca gübre, saman ve odun atığı döktü. Traktörleriyle bölgeye gelen çiftçiler, tarımda kullanılan yakıt fiyatlarının düşürülmesi için hükümetten önlem alınmasını istedi. Eylemi Coordination Rurale sendikası organize etti. 

VERGİ DAİRESİNİN ÖNÜNÜ ATIKLARLA DOLDURDULAR

Yvelines vilayetindeki Guyancourt kentinde düzenlenen protestoya çok sayıda traktörle gelen çiftçiler, beraberlerinde getirdikleri gübre, saman ve odun parçalarını vergi dairesinin girişine döktü. Binanın cephesi de kimliği henüz belirlenmeyen bir sıvıyla püskürtüldü. Eylem alanında birkaç ton atık birikti. 

AKARYAKIT FİYATLARININ DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİLER

Coordination Rurale öncülüğündeki çiftçiler, özellikle tarım makinelerinde kullanılan gazole non routier (GNR) fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Sendika, yükselen yakıt maliyetlerinin üretim giderlerini artırdığını belirterek çiftçilerin üzerindeki yükün azaltılmasını talep ediyor.

Sendika ayrıca hükümete yönelik protestoların daha da sertleştirilebileceği mesajını verdi. 

HÜKÜMET YAKIT DESTEĞİNİ UZATMIŞTI

Fransa hükümeti, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle tarım sektörüne yönelik desteği sürdürüyor. Hükümetin eylül ve ekim ayları için tarımsal dizelde litre başına 15 sentlik desteği devam ettirdiği açıklandı. Tarımsal GNR için uygulanan destek mekanizmasının 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldığı da duyuruldu. 

ÇİFTÇİLER EYLEMLERİ ARTIRMA MESAJI VERDİ

Guyancourt'daki eylem, Fransa'da çiftçilerin yükselen yakıt maliyetlerine yönelik son protestolarından biri oldu. Coordination Rurale, mevcut desteklerin artan maliyetler karşısında yeterli olmadığını savunurken, tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için yakıt fiyatlarına ilişkin daha kalıcı önlemler alınmasını istiyor.

Kaynak: AA
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