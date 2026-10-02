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Bilecik'te kız arkadaşına sarılan şahıs bıçaklandı, kaçan kişi yakalandı

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Bilecik'te kız arkadaşına sarılan şahıs bıçaklandı, kaçan kişi yakalandı
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Bilecik merkezde bir kişi, kız arkadaşına sarılan şahsı bıçakladıktan sonra kaçtı. Kaçan kişi asayiş ekiplerince kısa sürede yakalanırken, bıçaklanan şahıs Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te bir kişi kız arkadaşına sarılan şahsı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçarken, ekiplerin kısa çalışması sonrası yakalandı.

Olay, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Ertuğrul Gazi Camii merdivenlerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir çiğ köfteci önünde M.G. isimli şahsın kız arkadaşına sarıldığını gören A.K. (28) hemen kız arkadaşının yanına gitti. İkili arasında yaşanan tartışmada A.K. yanındaki bıçakla M.G'yi kalça kısmından bıçakladı. Olay yerinden kaçan A.K. asayiş ekipleri tarafından kısa bir çalışma sonrası yakalandı. Bıçaklanan M.G. ise olay yerine gelen acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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