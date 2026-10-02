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Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişinin ölümü sonrası iki kişi gözaltına alındı

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Adana Sarıçam'da 3. kattan düşen kişinin ölümü sonrası iki kişi gözaltına alındı
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Adana Sarıçam'da bir kişi, sevgilisinin evine gelen eski eşiyle karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalışırken 3. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı, cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da bir kişi, gece saatlerinde sevgilisinin evine gelen eski eşiyle karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalışırken panikleyerek dengesini kaybedip 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Özhan Ö. (42), sevgilisi S.K.'nın evine gitti. Bir süre sonra S.K.'nın boşandığı eski kocası M.A.Ç., kızını görmek için eve geldi. Ancak S.K., içeride sevgilisi bulunduğu için kapıyı açmadı.

Bunun üzerine Özhan Ö., M.A.Ç. ile karşılaşmamak için pencereden çıkmaya çalıştığı sırada panikle dengesini kaybederek 3'üncü kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri beton zemine düşen Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, S.K. ile eski eşi M.A.Ç.'yi gözaltına aldı.

Özhan Ö.'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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