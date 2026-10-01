TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı

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UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'mızın kritik mücadelesi öncesinde havalimanında beklenmedik bir kriz patlak verdi.

TFF HEYETİ ÜLKEYE GİRİŞ SAĞLAYAMADI

Karşılaşma için ülkeye ulaşan kafilede, futbolcular ve teknik heyet pasaport denetimini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlayarak ülkeye giriş yaptı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetinin geçişi sırasında yerel görevliler tarafından engel çıkarıldı.

PROSEDÜRLER ZORLAŞTIRILDI İDDİASI

Havalimanındaki pasaport kontrol noktasında bekletilen TFF yetkililerinin ülkeye girişine izin verilmeyerek prosedürlerin bilerek zorlaştırıldığı iddia edildi. Yaşanan bu gecikme, milli maç öncesinde iki taraf arasında gerginliğe yol açtı.