Montella, 85 milyona seslendi ve futbolseverlerden istediği şeyi duyurdu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, cuma günü oynanacak Belçika karşılaşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"ELEŞTİRİLER OYUNCULARIMA DEĞİL BANA YAPILSIN!"

Eleştirilerin takımına değil kendisine yapılmasını isteyen Montella, "Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım." dedi.

"EKSİKLİKLERİNİ HİSSEDİYORUZ"

Sakat oyuncularına değinen deneyimli hoca, "Taktiksel olarak çok fazla değişiklik yok. FIFA sıralamasında 8. olan ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Bizde ise eksikler hissediliyor. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

"A LİGİ'NE ALIŞKIN DEĞİLİZ!"

Sözlerine devam eden Vincenzo Montella, "A Ligi'ne alışkın değiliz. İtalya maçının ilk yarısında çok çok kötüydük, ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdik. Farklı şeyler olabilirdi. A Ligi'ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3'ü düşüyor, böyle bir istatistik var. Ama biz kazanmak istiyoruz, kazanmak için yapıyoruz bu işi. Futbolculara 'her maçı kazanmamız gerekiyor' diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız." açıklamasını yaptı.

"FUTBOLCULARA SALDIRI OLUŞUYOR, RAHATSIZIM!"

Futbolcularının abartılı eleştiriyi hak etmediğini ifade eden İtalyan hoca, "Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı. Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Bir şey olduğunda onları ben ikaz ediyorum, İtalya maçının devre arasında olduğu gibi. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok etkilemiyor. Ama futbolcularıma karşı çok fazla eleştiri yapıldığında, bu kadar mücadele içinde ülkelerini çok iyi temsil etmeye çalışıyorlarken, onlara bu kadar çok eleştiri yapılmasını hak ettiklerini düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

"BEN AYNI MONTELLA'YIM!"

Karakterinden ödün vermediğini belirten Vincenzo Montella: "Ben aynı Montella'yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Başka hiçbir fark yok." dedi.

"DAHA FAZLA DESTEK OLALIM!"

Vincenzo Montella son olarak futbolseverlere seslendi ve "Halkımızdan isteğim, bir tık daha destek verirsek, yanlarında olursak futbolcularımızın çok daha iyi seviyelere geleceği kuşkusuz." şeklinde konuştu.