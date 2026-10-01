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Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza

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Şarkıcı Güllü'nün kızı ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte istenen ceza
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Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek ölmesine ilişkin görülen davanın ilk duruşmasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıktı. Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

  • Şarkıcı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılanmasına Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.
  • Savcı, Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
  • Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden geçen yıl 26 Eylül'de düşerek hayatını kaybeden, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yargılanmasına başlandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ve maktulün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

TUĞYAN İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Duruşmada, zaman zaman ağladığı görülen sanık Tuğyan Ülkem Gülter, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, 10 aydır yaşadığı zorlu sürecin kendisini çok etkilediğini, ailesine ilişkin her şeyin sayfa sayfa paylaşıldığını söyledi. Gün boyu süren duruşmanın sonunda savcı talebini açıkladı. Savcı, Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ

Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yanı sıra Ulu'nun babası Arif Ulu ve 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmiş, diğer 3 kişi ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tut'un ölümüyle ilgili Gülter'in eski nişanlısı Kervan E. de "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, Yalova Adliyesindeki işlemlerinin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in "tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle ayrı bir dava açılmıştı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Yetme idam edilmesi lazım

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