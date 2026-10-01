İngiliz Bakan, Manchester City'i sarsan haberi verdi: Premier Lig'den ihraç edilebilirler

İngiltere Spor Bakanı Lisa Nandy, Premier Lig’in Manchester City hakkında yürüttüğü finansal usulsüzlük soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

NANDY'DEN CITY HAKKINDA AÇIKLAMA

Nandy, sürecin “son derece ciddi” olduğunu vurgulayarak, Premier Lig’in yayımladığı açıklamanın net ve ağır olduğunu belirtti. Kulübün karara itiraz hakkı bulunduğunu hatırlatan bakan, itiraz süreci tamamlanmadan kesin bir değerlendirme yapmak istemediğini söyledi.

''İHRAÇ EDİLEBİLİRLER''

BBC’ye konuşan Nandy, ''Bu son derece ciddi bir konu. Premier Lig'den ihraç edilebilirler. Premier Lig’in açıklaması oldukça net ve ağır. Ancak Manchester City’nin karara itiraz etme hakkı var. Herhangi bir temyiz sürecinin önüne geçmek istemiyorum. Kulübün adil şekilde dinlenme hakkı bulunuyor. Uygulanabilecek en ağır yaptırım ise gerçekten çok ciddi.'' dedi.

''KURALLARA UYULMALI''

Suçlamaların itiraz sürecinin ardından kesinleşmesi halinde Manchester City’nin Premier Lig’den ihraç edilebileceğini de sözlerine ekleyen Nandy, ''Bunun elbette herkes için çok büyük sonuçları olur. Herkesin net bir şekilde anlayabileceği kurallar olmalı. Bu kurallara uyulmalı, herkes için aynı şekilde uygulanmalı ve ihlal durumunda hızlı hareket edilmeli.'' ifadelerini kullandı.