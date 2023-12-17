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18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

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Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 18 ARALIK hava durumu, İstanbul - İzmir - Ankara - Adana - Antalya - Hatay haftalık hava durumu nedir? İşte detaylar…

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 18 ARALIK hava durumu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

18 ARALIK 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14 derece.

18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

18 ARALIK 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

18 ARALIK 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11 derece.

18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

18 ARALIK 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16 derece.

18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

18 ARALIK 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

18 ARALIK 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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