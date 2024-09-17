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17 EYLÜL HAVA DURUMU Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! #9928

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17 Eylül tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Bugün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?17 Eylül tarihli hava durumu raporu açıklandı. Bugün ülke genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri merak ediliyor. Bugün havanın yağmurlu mu yoksa güneşli mi olacağı araştırılıyor.

17 Eylül tarihli hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar, tatil planı yapanlar veya işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OALCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve iç bölgeleri ile Akdeniz'in doğu ve iç kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nin (Bilecik ve Balıkesir hariç), Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

17 EYLÜL HAVA DURUMU Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu!

17 EYLÜL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

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