Üye Girişi
Haberler

17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

Güncelleme:
Abone Ol

Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava durumu ne, kaç derece, yağmur var mı?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 17 ARALIK hava durumu, İstanbul - İzmir - Ankara - Adana - Antalya - Hatay haftalık hava durumu nedir? İşte detaylar…

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "Yarın hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. 17 ARALIK hava durumu ve İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler için haftalık hava tahminlerine dair detaylar ise şu şekilde…

17 ARALIK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL

16 Aralık 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9 derece.

17 Aralık 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9 derece.

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14 derece.

17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

17 ARALIK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İZMİR

16 Aralık 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16 derece.

17 Aralık 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

17 ARALIK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANKARA

16 Aralık 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

17 Aralık 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9 derece.

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11 derece.

17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

17 ARALIK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HATAY

16 Aralık 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.

17 Aralık 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16 derece.

17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

17 ARALIK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ADANA

16 Aralık 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22 derece.

17 Aralık 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21 derece.

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece?

17 ARALIK 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU ANTALYA

16 Aralık 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

17 Aralık 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20 derece.

18 Aralık 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

19 Aralık 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19 derece.

20 Aralık 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18 derece.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haberler.com - Gündem

Hava Durumu Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

17 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SWM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ KİM? SWM hangi ülkenin? SWM SUV fiyat listesi 2023! ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİSTEN GEÇTİ Mİ? Çalışan emekliye 5000 ikramiye ne zaman yatacak? DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ LİSTESİ: Dünyanın en güzel şehri neresidir? Dünyanın en iyi 100 şehirleri listesi 2023 Türkiye sıralaması kaç? KETAMİN İLACI NEDİR, yan etkileri ve zararları nelerdir? Ketamin kimlere verilir, tehlikeli mi? Bülent Tezcan yoğun bakımda mı? Bülent Tezcan sağlık durumu nasıl? Adım Farah YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (109. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (355. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Aras Kargo Pazar günü açık mı? Aras Kargo Pazar günü dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Pınar Karşıyaka Basket maçı ne zaman? Sergio Oliveira sakatlandı mı? Sergio Oliveira neden oynamıyor, kadroda yok? İlaç fiyatlarına zam mı geldi? İlaçlara zam mı yapıldı? Ali Fazıl Kasap kimdir? Ali Fazıl Kasap kaç yaşında, nereli? Ali Fazıl Kasap hayatı ve biyografisi! Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tofaş - Çağdaş Bodrum Basket maçı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title