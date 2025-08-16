17 Ağustos depremi denize gömülen batık şehir nerede? İşte 17 Ağustos depremi batık şehir görüntüleri

17 Ağustos depremi batık şehir görüntüleri ile afetin izleri görüntülendi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde denizin altında kalan "batık şehrin" son durumu, 26 yıl sonra kayda alındı. İşte 17 Ağustos depremi batık şehir görüntüleri haberimizde...

17 AĞUSTOS DEPREMİ DENİZE GÖMÜLEN BATIK ŞEHİR

Merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, 26 yıl önce büyük yıkıma ve can kaybına yol açtı.

Deprem sırasında Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'ndaki kıyı hattının bir bölümü denize gömüldü, binalar, araçlar ve iskeleler su altında kaldı.

Aradan geçen yılların ardından "batık şehre" su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Arslan, Değirmendere Sualtı Topluluğu Kurucu Başkanı, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç ve Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından dalış gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Değirmendere Sualtı Topluluğu desteğiyle yapılan dalışta, o gece sular altında kalan alanlar yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Görüntülerde, çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, sandalye, kameriye, fayansların bulunduğu duvar net biçimde görüldü.

Uzmanlar, deniz tabanında kalan yapıların büyük ölçüde korunduğunu ancak metal kısımların zamanla paslandığını bildirdi. Görüntüler, hem deprem gerçeğini hatırlatması hem de afet bilinci oluşturması açısından önem taşıyor.