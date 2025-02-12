12 ŞUBAT DEPREM Mİ OLDU? Bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi!

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik dikkat çekiyor. 11 Şubat 2025'te Girit Adası ve çevresinde peş peşe sarsıntılar yaşanmıştı. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli depremlerin devam edebileceği konusunda vatandaşları uyardı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 12 Şubat 2025 itibarıyla yaşanan son depremleri listeleyerek vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor. Peki, 12 Şubat'ta deprem oldu mu? Bugün hangi bölgelerde sarsıntı meydana geldi? İşte detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, anlık olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler