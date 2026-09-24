Haberler

Bodrum'da liman başkanı rüşvet iddiasıyla seri numaralı parayla suçüstü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da liman başkanı rüşvet iddiasıyla seri numaralı parayla suçüstü yakalandı
Güncelleme:
+19 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'da yatın giriş işlemleri üzerinden rüşvet istendiği iddiasıyla operasyonda liman başkanı, seri numaralı parayla suçüstü yakalandı. Liman başkanlığı çalışanı da gözaltına alınırken, yatın her girişinde 2 bin euro, 6 giriş için toplam 12 bin euro istendiği öne sürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir Rus iş adamına ait lüks yatın giriş işlemleri üzerinden rüşvet istendiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda, seri numaraları alınan paralarla liman başkanına suçüstü yapıldı. Liman başkanı T.A. ile Bodrum Liman Başkanlığında görevli Ö.Ç. gözaltına alınırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum KOM Büro Amirliğine başvuran T.Ş., Rus bir iş adamına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yapan aracı yat şirketinin sahibi olduğunu belirten liman başkanı T.A.'nın yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin euro talep ettiğini iddia etti.

T.Ş., söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu girişler nedeniyle toplam 12 bin euro istendiğini öne sürdü. T.A.'nın işlemlerde zorluk çıkardığını iddia eden T.Ş., şikayetçi oldu.

Müştekinin başvurusu üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon için çalışma başlatıldı. Seri numaraları alınan paralar müşteki T.Ş.'ye teslim edildi. T.Ş., paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek parayı teslim etti. Paranın teslim edilmesinin ardından ekipler tarafından operasyon düzenlenirken, T.A. seri numaraları alınan paralarla birlikte gözaltına alındı. Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 euro, 440 İngiliz Sterlini, 660 dolar ve 52 bin 200 TL ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca rüşvet ve irtikap suçu kapsamında değerlendirilen 5 not kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu.

Müşteki T.Ş.'nin ifadesinde, geçmiş tarihlerde liman başkanı T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını da öne sürdüğü öğrenildi.

T.Ş. ayrıca 2025 yazında T.A.'nın kendisini arayarak bir tekneye yönlendirdiğini, tekneden gelen bir kişinin kendisine içerisinde 500 bin TL bulunan çanta verdiğini ve parayı ertesi gün Bodrum Liman Başkanlığı'nda çalışan Ö.Ç.'ye teslim ederek T.A.'ya ulaştırılmasını istediğini iddia etti.

Gözaltına alınan liman başkanı T.A. ile liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

Transferinden vazgeçtikleri ünlü futbolcunun ismini verdi
Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu
Ozan Tufan'ın ayakkabısı olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Ozan'ın ayakkabısı olay oldu!

Artvinli çöp kamyonu şoförü aracını pelüş oyuncaklarla süsledi! Maaşından ayırıp çocuklara dağıtıyor

Çöp kamyonunu ayıcıklarla doldurdu! Maaşından alıp dağıtıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak

Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü
Yeşil sahadan podyuma! Hakan Çalhanoğlu Milano'da boy gösterdi

Onu daha önce böyle görmediniz!

ABD uçak gemisindeki 8 denizci intihar girişiminde bulundu

Orduyu sarsan intihar depremi! Bunalıma giren çok sayıda denizci...
Kredi çekmek isterken dolandırıldı, 14 ay hapis yattı! 8 yıl sonra beraat eden öğretmen görevine dönüyor

Dolandırılan öğretmen 14 ay hapis yattı! O evrak sonradan bulundu
44 yıldır Türkiye'deydi! TMSF, ünlü bankanın iflasını istedi

44 yıldır Türkiye'de hizmet veren dev bankanın iflası istendi
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık