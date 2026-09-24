Bodrum'da liman başkanı rüşvet iddiasıyla seri numaralı parayla suçüstü yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir Rus iş adamına ait lüks yatın giriş işlemleri üzerinden rüşvet istendiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda, seri numaraları alınan paralarla liman başkanına suçüstü yapıldı. Liman başkanı T.A. ile Bodrum Liman Başkanlığında görevli Ö.Ç. gözaltına alınırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum KOM Büro Amirliğine başvuran T.Ş., Rus bir iş adamına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemlerini yapan aracı yat şirketinin sahibi olduğunu belirten liman başkanı T.A.'nın yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin euro talep ettiğini iddia etti.

T.Ş., söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu girişler nedeniyle toplam 12 bin euro istendiğini öne sürdü. T.A.'nın işlemlerde zorluk çıkardığını iddia eden T.Ş., şikayetçi oldu.

Müştekinin başvurusu üzerine Bodrum Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon için çalışma başlatıldı. Seri numaraları alınan paralar müşteki T.Ş.'ye teslim edildi. T.Ş., paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek parayı teslim etti. Paranın teslim edilmesinin ardından ekipler tarafından operasyon düzenlenirken, T.A. seri numaraları alınan paralarla birlikte gözaltına alındı. Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 euro, 440 İngiliz Sterlini, 660 dolar ve 52 bin 200 TL ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca rüşvet ve irtikap suçu kapsamında değerlendirilen 5 not kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu.

Müşteki T.Ş.'nin ifadesinde, geçmiş tarihlerde liman başkanı T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını da öne sürdüğü öğrenildi.

T.Ş. ayrıca 2025 yazında T.A.'nın kendisini arayarak bir tekneye yönlendirdiğini, tekneden gelen bir kişinin kendisine içerisinde 500 bin TL bulunan çanta verdiğini ve parayı ertesi gün Bodrum Liman Başkanlığı'nda çalışan Ö.Ç.'ye teslim ederek T.A.'ya ulaştırılmasını istediğini iddia etti.

Gözaltına alınan liman başkanı T.A. ile liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı