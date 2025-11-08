10 Kasım saygı duruşu kaç dakika? 2 dakika mı 1 dakika mı, siren sesi kaç dakika çalıyor?

10 Kasım saygı duruşu kaç dakika? 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Ülke genelinde düzenlenen anma törenleri sabah saatlerinden itibaren başlar ve saat 09.05'te saygı duruşu ile devam eder.

10 KASIM SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA?

10 Kasım günü gerçekleştirilen saygı duruşu iki dakikadır. Saat 09.05'te başlayan siren sesiyle birlikte tüm yurtta hayat durur, vatandaşlar, öğrenciler, askerî ve resmî erkân iki dakikalık sessizlik içinde Atatürk'ü anar. Diğer resmî törenlerde yapılan saygı duruşları ise bir dakika sürer. Bu uygulama, yalnızca Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım tarihine özgüdür.

Ankara'da düzenlenen anma törenleri Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi parti liderleri, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve devlet erkânının katılımıyla Anıtkabir'de yapılır. Tören, Aslanlı Yol'da yürüyüşle başlar; Cumhurbaşkanı tarafından mozoleye çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunulur ve İstiklâl Marşı okunur. Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri imzalanır.

10 KASIM SİREN SESİ KAÇ DAKİKA, KAÇ SANİYE?

10 Kasım sabahı saat 09.05'te başlayan siren sesi iki dakika boyunca devam eder. Bu süre boyunca Türkiye genelinde araçlar durur, sürücüler korna çalmaz, yayalar saygı duruşunda bekler. Siren sesleri, Atatürk'ün ölüm anında ülke genelinde aynı anda çalınarak ortak bir anma atmosferi oluşturur.

Okullarda düzenlenen bayrak törenlerinde de aynı anda siren sesi duyulur. Katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunur, ardından İstiklâl Marşı okunur. Bayrak, marş eşliğinde ağır ağır yarıya indirilir ve gün sonunda tören gerekiyorsa seyyar direkli bayrakla yeniden tören yapılır.

10 KASIM SİRENLERİ KİM ÇALIYOR, SİRENLER NEREDEN ÇALIYOR?

10 Kasım günü saat 09.05'te Türkiye genelinde duyulan siren sesleri belediyeler, okul binaları ve il idare birimlerinin hoparlörlerinden çalınır. Her il ve ilçede yerel idareler siren sistemlerini aynı anda devreye sokarak anma saatinde ülke genelinde eşzamanlı olarak ses yayını yapar.