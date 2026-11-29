Çorum Fk Başkanı Savaş Balçık, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çorum FK'nın evinde Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın taraftar tarafından istifaya davet edilmesinin ardından yazılı açıklamalarda bulundu.

SAVAŞ BALÇIK'TAN AÇIKLAMALAR

Balçık, güvenerek göreve getirdikleri teknik heyetin istifaya davet edildiğine ve sahada mücadele eden futbolcuların yuhalandığına büyük bir üzüntüyle şahit olduğunu ifade etti.

''BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ŞAHİT OLUYORUM''

Taraftarlara bir kulüp başkanı olarak değil, Çorum’a ve Çorum FK'ya gönül vermiş bir insan olarak seslenmek istediğini söyleyen Başkan Balçık, "Kulübümüze destek olmak için yola çıktığımızda takımımız, 2. Lig’de bir üst lige yükselme mücadelesi veriyordu. Çorumlu olmamamıza rağmen, şehrimize yaptığımız yatırımların yanı sıra Çorum halkının ortak bir sevinci, ortak bir heyecanı ve ortak bir aidiyet duygusu olsun istedik. Elimizi taşın altına koyduk, sorumluluk aldık ve büyük fedakarlıklarla takımımızı Süper Lig’e taşıdık. Üzülerek ifade etmek isterim ki şampiyonluk yolunda verdiğimiz mücadelede hiçbir Çorumlu iş insanı yanımızda olmadı. Ancak şampiyonluk sevincini yaşadığımız gün herkes o fotoğraf karesindeydi. Tribünlerimiz boş kalmasın, takımımız yalnız bırakılmasın diye geçtiğimiz sezon iç saha maçlarımızın biletlerini taraftarlarımıza ücretsiz sunduk, tüm maliyetleri biz üstlendik. Çocuklarımız ve gençlerimiz kendi şehirlerinin takımını tanısın, onunla büyüsün, başka şehirlerin takımlarına değil, kendi memleketlerinin takımına gönül versin diye okullarımızda ücretsiz formalar dağıttık. Çorum, Türkiye’nin en iyi stadyumuna sahip olsun diye kulüp tarihimizde eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Tüm bu sorumlulukları tek başımıza üstlenirken hiçbir karşılık beklemedik. Yaptığımız her şeyi Çorum’a ve Çorum FK'ya duyduğumuz sevgiyle yaptık. Ancak bugün, gönül verdiğimiz bu şehrin tribünlerinde, güvenerek göreve getirdiğimiz teknik heyetimizin istifaya davet edildiğine ve sahada mücadele eden futbolcularımızın yuhalandığına büyük bir üzüntüyle şahit oluyorum" dedi.

''KULÜBÜMÜZÜ DEVREYE HAZIRIM''

Mağlubiyetlerin herkesi üzdüğünü belirten Savaş Balçık, "Eleştiriye her zaman saygı duyuyorum. Hiç kimsenin eleştiriden muaf olmadığının da bilincindeyim. Ancak başarının sevincini birlikte paylaşmak kadar, zor günlerde de birbirimize sahip çıkmanın önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bir kulübe gerçek anlamda sahip çıkmak, yalnızca kazandığı günlerde değil, kaybettiği günlerde de onun yanında olmayı gerektirir. Şahsımı fahri hemşehrilik onuruna layık gören kıymetli Çorum halkına ve değerli taraftarlarımıza bütün samimiyetimle ifade etmek isterim. Bu kulübü bizden daha iyi yönetecek, şehrinin takımına sahip çıkacak, daha büyük hedefler ortaya koyacak, kulübümüzü bugün ulaştırdığımız noktadan daha ileriye taşıyacak ve memleketinin takımına hiçbir karşılık beklemeden yatırım yapacak bir iş insanı varsa, talip varsa kulübümüzü bugün hemen devretmeye hazırım. En başından beri söylediğim gibi, bu kulüp bizim değil, Çorum halkınındır. Bizim için önemli olan, bu görevi kimin yürüttüğü değil, Çorum FK'nın geleceğidir. Yeter ki bu şehir için emek verenler, sahada ter dökenler, bu arma için mücadele edenler yuhalanmasın. Yeter ki verilen emekler ve yapılan fedakarlıklar bir mağlubiyetin gölgesinde unutulmasın. Unutmayalım ki mağlubiyetler telafi edilir, kaybedilen puanlar yeniden kazanılır. Ancak kırılan gönülleri onarmak, bir maç kazanmaktan çok daha zordur. Çorum’a ve Çorum FK'ya duyduğum sevgiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum." diye konuştu.