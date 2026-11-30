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İsrail askeri savcılığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrailliyi öldürmekle suçlanan Filistinli Kadri Samara için idam cezası talep edeceğini açıkladı. Bu, mayıs ayında yürürlüğe giren ve ölümlü saldırılarda idamı esas ceza haline getiren düzenleme kapsamında hazırlanan ilk iddianame oldu.

The New Arab'ın aktardığına göre yasa, nihai kararın kesinleşmesinin ardından 90 gün içinde idamın asılarak infaz edilmesini öngörüyor. Askeri mahkeme ancak "özel koşullar" bulunduğuna karar verirse cezayı müebbet hapse çevirebiliyor.

MAYISTA YÜRÜRLÜĞE GİREN YASAYLA İLK DAVA

AA'nın İsrail devlet televizyonu KAN'a dayandırdığı habere göre Samara, 20 Eylül'de Ramallah'ın kuzeyindeki Neve Tzuf (Halamish) yerleşimi yakınlarında Netanel Shukron'u öldürmekle suçlanıyor. İki aydır İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve polis tarafından sorgulanan Samara'ya ateş açma ve silah bulundurma suçlamaları da yöneltildi.

AFP'nin haberine göre Fransa ve İsrail çifte vatandaşı olan Shukron, Yom Kippur öncesinde küçük oğluyla birlikte bir yerleşim yakınındaki doğal su kaynağını ziyaret ederken vuruldu. İddianamenin pazartesi günü Kudüs'ün kuzeyindeki Ofer askeri cezaevinde yapılacak duruşmada sunulması bekleniyor.

The New Arab'a göre İsrail, 37 yaşındaki Samara'yı Hamas üyesi olmakla suçluyor.

BAKANLARDAN "TARİHİ ADIM" YORUMU

Reuters'ın aktardığına göre İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, sosyal medya hesabından "Belirlediğim yeni politika artık fiilen uygulanıyor" diye yazdı. Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ise savcılığın kararını "İsrail Devleti için tarihi bir adım" olarak niteledi.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ YASAYA KARŞI

İsrail Meclisi, Filistinlilere idam cezasının yolunu açan tartışmalı tasarıyı mart ayında, İran'a yönelik saldırıların gölgesinde onaylamıştı. Ardından İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı'nın imzaladığı askeri emirle Batı Şeria'da uygulanan yönetmelik de değiştirildi.

Uluslararası ve İsrail merkezli insan hakları örgütleri, yalnızca Filistinlileri hedef alan düzenlemeyi hukuka aykırı ve ayrımcı bularak eleştiriyor.