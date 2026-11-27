Batman'da kaza yerine giden çekici uçuruma yuvarlandı, sürücü son anda atladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman'da Sason-Kozluk kara yolu Kayabaşı mevkisinde kaza yapan aracı almaya giden çekici, aynı noktada henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı. Sürücünün son anda araçtan atlamasıyla yaralanan olmazken çekici kullanılmaz hale geldi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da, dün meydana gelen kazadaki aracı almaya giden çekici, aynı noktada uçuruma yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, dün Sason-Kozluk kara yolu Harami Gediği üst bölgesindeki Kayabaşı mevkisinde kaza meydana geldi. O aracı almaya giden çekici, aynı noktada henüz belirlenemeyen nedenle uçuruma yuvarlandı. Sürücünün son anda araçtan atlamasıyla kazada yaralanan olmadı. Çekici kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı