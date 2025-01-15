İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne görüşü için öğretmenlerin önerilerini bekliyor. Eğitimin her kademesinden milyonlarca öğrenci 17 Ocak Cuma günü itibariyle başarılı, orta dereceli başarılı ve başarısız bir karne alacak. 1. sınıf karne görüşleri 2025!

1. SINIF KARNE GÖRÜŞLERİ

Yıl boyunca çok çalıştın ve her zaman eksiksiz geldin. Disiplinli çalışman ve her zaman sorumluluklarını yerine getirmen bu başarıyı getirdi. Başarının sırrı çok çalışmak ve çok kitap okumaktan geçer. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok okuduğunu anlar ve doğru yorumlarsın. Bu başarından dolayı seni tebrik ederim. Her zaman böyle ol. Bu başarında sana her zaman destek olan aileni de tebrik ederim. Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyorum. Başarını daha da artırman için bol bol kitap okumanı tavsiye ediyorum. Seni çok seviyor ve iyi tatiller diliyorum

Çok zekisin, akıllısın, davranışlarınla herkese örnek bir öğrencisin. Öğretmenin olarak seninle gurur duyuyorum. Başarının sırrı çok çalışmak ve çok kitap okumaktan geçer. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok okuduğunu anlar ve doğru yorumlarsın. Bu tatili fırsat bilerek sana başarını daha daha artırman için bol bol kitap okumanı tavsiye ediyorum. Seni çok seviyor ve iyi tatiller diliyorum

Bu yıl ki başarından dolayı beni çok mutlu ettin Sen azimli bir öğrencimsin.Senin başarından ve sınıf içindeki tüm davranışlarından dolayı beni çok mutlu ettin Senden ileriki yıllarda daha güzel başarılar bekliyorum. Başarının sırrı çok çalışmak ve çok kitap okumaktan geçer. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok okuduğunu anlar ve doğru yorumlarsın. Tatilde çok kitap okumalısın. Seni çok seviyor ve keyifli bir tatil geçirmeni dilerim.

Derslere çalışman ve düzenli olman beni çok mutlu etti.Senin ileriki yıllarda daha da başarılı olacağına inanıyorum.Tatilde bol bol kitap okumayı unutma. Çocuğuyla ilgilenen ve takipçisi olan veliye ayrıca teşekkür ederim. Seni çok seviyor ve bol okumalı tatil geçirmeni diliyorum.

Bu yıl ki çalışmalarından oldukça memnunum. Senin ileride çok daha güzel yerlere geleceğine eminim. Gayretinden oldukça memnun olduğum bir yılı bitirdik.Tatilde gezmek kadar ders çalışmakta önemli.Senden istediğim bol bol kitap okumalısın.Sen çok azimli bir çocuksun. Bu başarının ve azminin ömür boyu devamını diliyorum. Seni çok seviyor ve iyi tatiller.

Derslere olan ilgin beni fazlasıyla memnun etti. Şımarman olmasa çok tatlısın. Sayın veli çocuğumuzun okumasının ilerlemesi ve gelişmesi için tatilde bol bol kitap okumalı,pratik yapmalı. Bunu başaracağına inanıyorum.Başarının sırrı çok çalışmak ve çok kitap okumaktan geçer. Ne kadar çok kitap okursan o kadar çok okuduğunu anlar ve doğru yorumlarsın. Önümüzdekiyıllardabu başarının daha da artacağından eminim.Seni çok seviyor ve güzel tatil geçirmeni dilerim.

Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Umarım gayretini biraz daha arttırır. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var. Sayın veli çocuğumuzun okumasının ilerlemesi ve gelişmesi için tatilde bol bol kitap okumalısın. Bunu başaracağına inanıyorum. Tatilde bol okuma yap. Seni çok seviyor ve güzel bir tatil geçirmeni dilerim



Kendini okumaya verdiği ve dikkat ettiğinde heceleri birleştirerek kelimeleri okuyor. Az tanıdığı harfleri iyice öğrenmeli ki okuması ilerlesin ve gelişsin. Sayın veli çocuğumuzun okumayı unutmaması, okumasının ilerlemesi ve gelişmesi için tatilde bol bol kitap okumalı,pratik yapmalı. Bunu başaracağına inanıyorum. Seni çok seviyor ve iyi tatiller diler

Sevgili Öğrencim, Başarılı bir dönem geçirdin. Okuma ve yazma konusunda büyük ilerleme kaydettin. Her gün gösterdiğin çaba, başarılarının temeli oldu. Şimdi daha çok okuma zamanı! Tatilde bol bol kitap okuyarak, yazma becerilerini geliştirebilirsin. Senin daha büyük başarılar elde edebileceğine inanıyorum. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim, İlk dönemini başarıyla tamamladın! Okuma ve yazma konusundaki gayretin takdire şayan. Daha çok çalışarak, ikinci dönemde çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Tatilde dinlenirken bol bol kitap okuma ve yazma çalışmaları yapmayı unutma. İyi tatiller!

• Canım Öğrencim, Öğrenme yolunda harika bir adım attın. Okuma-yazma konusunda oldukça ilerledin ve harfleri öğrendin. Şimdi okumayı daha fazla sevmelisin. Tatilde bol bol kitap okumalı ve öğrendiklerini yazmalısın. İyi tatiller, başarılarının devamını diliyorum!

• Değerli Öğrencim, Bu dönemde gösterdiğin gayret takdire şayandı. Okuma ve yazma konusunda bazı eksiklerin olsa da, tatilde daha çok çalışarak bu eksikleri kapatabilirsin. Bol bol okuma ve yazma yaparak, ikinci döneme daha güçlü bir başlangıç yapacağını biliyorum. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim, Okuma ve yazma konularında çok büyük bir gelişim gösterdin. Bu başarıyı devam ettirmek için tatilde de çalışmaya devam etmelisin. Başarılarınla gurur duyuyorum. Okuma ve yazma alışkanlığını sürdürmek için tatilde bol bol kitap okumayı unutma. İyi tatiller!

• Güzel Öğrencim, Okuma ve yazma becerilerin bu dönemde ilerledi. Ancak daha dikkatli çalışman gerektiğini düşünüyorum. Tatilde eksik olduğun konuları tekrar ederek, ikinci dönemde daha başarılı olabilirsin. Ben sana inanıyorum! İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim, Bu dönemde okumayı ve yazmayı çok iyi öğrendin. Ancak, daha fazla çalışarak bu becerilerini geliştirebilirsin. Tatilde okuma-yazma çalışmaları yapmayı unutma, çünkü bu şekilde daha başarılı olabilirsin. İyi tatiller!

• Değerli Öğrencim, Okuma ve yazma konusunda çok iyi bir başlangıç yaptın. Ancak, bazı eksikliklerin var. Tatilde eksiklerini tamamlamak için bol bol pratik yapmalısın. Başarılarının devamını diliyorum. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim, Harfleri öğrendin, şimdi okumayı daha da severek ilerlemen gerekiyor. Okuma ve yazma alışkanlıklarını tatilde pekiştir. Senin başarını görmek beni çok mutlu ediyor. İyi tatiller!

• Güzel Öğrencim, Bu dönemde harika bir başlangıç yaptın. Okuma ve yazma konusunda ilerleme kaydettin, ancak daha fazla çalışman gerekiyor. Tatilde eksiklerini tekrar ederken aynı zamanda bol bol kitap okumalısın. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Bu dönemde çok güzel bir başlangıç yaptın. Okuma ve yazma konusundaki gelişimini görmek beni çok mutlu etti. Tatilde daha fazla kitap okuyarak, yazma becerilerini geliştirebilirsin. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Canım Öğrencim,

Bu dönemde harika bir ilerleme kaydettin. Okuma ve yazma konusunda gösterdiğin çaba çok değerli. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma çalışmalarını sürdürmelisin. İyi tatiller!

• Değerli Öğrencim,

Bu dönemde çok güzel bir başlangıç yaptın. Okuma ve yazma konularındaki ilerlemen çok takdire değer. Ancak biraz daha çalışarak daha büyük başarılar elde edebilirsin. Tatilde okuma ve yazma çalışmalarına devam etmeni öneriyorum. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Okuma ve yazma becerilerinde çok iyi bir gelişim gösterdin. Ancak, daha fazla okuma ve yazma pratiği yaparak daha da ilerleyebilirsin. Tatilde bu konuda çalışmaya devam etmeni öneriyorum. İyi tatiller!

• Güzel Öğrencim,

Bu dönemde okuma ve yazma konusunda büyük adımlar attın. Fakat, biraz daha çalışarak daha da başarılı olabileceğine inanıyorum. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma becerilerini geliştirmelisin. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Bu dönemde okuma ve yazma konusunda çok güzel bir gelişim kaydettin. Ancak eksiklerini tamamlamak için tatilde daha çok çalışmalısın. Bol bol kitap okuyarak, yazma becerilerini geliştirebilirsin. İyi tatiller!

• Canım Öğrencim,

Okuma ve yazma konusunda oldukça ilerledin, ancak daha fazla çaba sarf etmelisin. Tatilde okuma ve yazma çalışmalarını sürdürmelisin. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Değerli Öğrencim,

Harfleri öğrendin ve şimdi okumayı daha çok sevmen gereken bir döneme giriyorsun. Tatilde kitap okumalı ve öğrendiklerini yazmalısın. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Bu dönemde okumayı ve yazmayı çok iyi öğrendin. Ancak, daha fazla çalışarak bu becerilerini geliştirebilirsin. Tatilde okuma-yazma çalışmaları yapmayı unutma. İyi tatiller!

• Güzel Öğrencim,

Okuma ve yazma konusunda harika bir dönem geçirdin. Ancak, daha fazla çaba sarf ederek okuma ve yazma becerilerini daha da geliştirebilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma çalışmalarını yapmalısın. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Bu dönemde okuma ve yazma konusunda çok güzel bir ilerleme kaydettin. Ancak biraz daha çalışarak, becerilerini daha da geliştirebilirsin. Tatilde kitap okumalı ve öğrendiklerini yazmalısın. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Canım Öğrencim,

Okuma ve yazma konularındaki gelişiminden çok memnun oldum. Ancak biraz daha pratik yaparak ikinci dönemde daha da başarılı olabilirsin. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma çalışmalarına devam etmelisin. İyi tatiller!

• Değerli Öğrencim,

Okuma ve yazma konusunda güzel bir ilerleme kaydettin, fakat daha dikkatli çalışmalısın. Tatilde eksik olduğun konuları pekiştirerek ikinci döneme hazır bir şekilde başlayabilirsin. İyi tatiller!

• Sevgili Öğrencim,

Okuma ve yazma konusunda büyük bir adım attın. Ancak biraz daha dikkatli çalışarak, gelişimini hızlandırabilirsin. Tatilde okuma-yazma çalışmalarına devam etmeni öneriyorum. Başarılarının devamını diliyorum, iyi tatiller!

• Güzel Öğrencim,

Bu dönemde okuma ve yazma konusunda çok güzel bir ilerleme kaydettin. Ancak, biraz daha çalışarak çok daha başarılı olabileceğine inanıyorum. Tatilde bol bol kitap okumalı ve yazma becerilerini geliştirmelisin. İyi tatiller!