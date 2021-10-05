Zengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı, yine kandırıldı

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da Mehmet Duvar (71), yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı. Bu süreçte 50 yıllık eşi Dudu Duvar (65) ile küsen ve 3 yıldır konuşmayan Mehmet Duvar, bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün kendisini arayanların, 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz' yalanına inanan Duvar, bankadan krediyle çektiği 15 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı.

Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir yaşam süren 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi. Bir gün Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.

Daha önceki olay nedeniyle araları açılan ve 3 yıldır konuşmadıkları eşinin son olandan henüz haberinin olmadığını, öğrendiği takdirde aralarının daha da bozulacağını söyleyen Mehmet Duvar, "Çok üzgünüm" dedi.