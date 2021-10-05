Yönetmen Kaplanoğlu:  Yapabilirsem üçlemenin sonu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikayesi olacak

ANTALYA (DHA) - BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan 10 filmden biri olan 'Bağlılık Hasan'ın ekibi, söyleşide izleyiciyle buluştu. Filmin ödüllü yönetmeni Semih Kaplanoğlu, "Eğer yapabilirsem üçlemenin sonu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın hikayesi olacak" dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal kategoride yarışan Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi 'Bağlılık Hasan', dün gece 'Yıldızların Altında 1' sahnesinde seyirciyle buluştu. 2007 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yumurta' filmiyle 'En İyi Film' ödülünü kazanan Kaplanoğlu'nun filmine seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Film, geçimini babadan kalma meyve ve domates bahçesiyle sağlayan Hasan'ın hayatındaki çelişkileri ve yaşamını ele alıyor.

Kaplanoğlu ile çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Umut Karadağ da, "Ben senaryoyu aldığım zaman 1 ay boyunca günde 8 saat senaryo üzerine çalıştım. 30 yıllık oyunculuk hayatımda her şeyi düşündüm, planladım. Sete girince bambaşka pencereler açıldı. Karaktere çok yönlü, çok farklı yaklaşmamı sağladı. Ömrümde çok rahatlatıcı bakış açıları kazandırdı" dedi.