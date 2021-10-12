Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlıyız; 17 Gözaltı, 9 Kilo 641 Gram Kubar Esrar Maddesi Ele Geçirilmiştir - Haberler
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Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlıyız; 17 Gözaltı, 9 Kilo 641 Gram Kubar Esrar Maddesi Ele Geçirilmiştir

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Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlıyız; 17 Gözaltı, 9 Kilo 641 Gram Kubar Esrar Maddesi Ele Geçirilmiştir

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ondokuzmayıs, Tekkeköy, İlkadım, Vezirköprü, Terme ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;1.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ondokuzmayıs, Tekkeköy, İlkadım, Vezirköprü, Terme ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;

1. Ondokuzmayıs İlçesi Kösedik Mahallesinde 05. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 1 kilo 109 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

2. Tekkeköy İlçesi Yaylageriş Mahallesinde 05. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile tarlasında dedektör köpeği "OZON" ile yapılan arama neticesinde 1 kilo 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

3. Tekkeköy İlçesi Yaylageriş Mahallesinde 05. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile tarlasında dedektör köpeği "OZON" ile yapılan arama neticesinde 187 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

4. Tekkeköy İlçesi, Gökçe Mahallesinde 05. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsın yapılan kaba üst aramasında 17 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

5. İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesinde 05. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 56 adet sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

6. İlkadım İlçesi Kadifekale Mahallesinde 05. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 2 gram kubar esrar maddesi, 4 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

7. Vezirköprü İlçesi Çal Mahallesinde 06. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 1118 kök kenevir bitkisi ve 6 kilo 686 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

8. Vezirköprü İlçesi Çekmeden Mahallesinde 06. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsın tarlasında yapılan arama neticesinde 41 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

9. Terme İlçesi Erenköy Mahallesinde 06. 10. 2021 günü şüpheli 2 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 7 kök kenevir bitkisi, 213 gram kubar esrar maddesi ve 37 adet sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

10. Terme İlçesi Kocaman Mahallesinde 07. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentileri ile bahçesinde yapılan arama neticesinde 356 gram kubar esrar maddesi ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

11. Vezirköprü İlçesi Yağınözü Mahallesinde 07. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsa ait tarlada yapılan arama neticesinde 73 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

12. Ayvacık İlçesi Sögütpınar Mahallesinde 07. 10. 2021 günü önleyici kolluk devriyesi esnasında 4 şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ve şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 16 gram kubar esrar maddesi ve 3 gram toz esrar ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

13. Vezirköprü İlçesi Karacaören Mahallesinde 08. 10. 2021 günü şüpheli 1 şahsa ait tarlada yapılan arama neticesinde 45 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Toplam 13 olayda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 9 kilo 641 gram kubar esrar maddesi, 1288 kök kenevir bitkisi, 3 gram toz esrar, 93 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 4 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlıyız; 17 Gözaltı, 9 Kilo 641 Gram Kubar Esrar Maddesi Ele Geçirilmiştir - Haberler
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