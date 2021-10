Tekstilcilerden Diyarbakır'da 'Topraktan Podyuma' Yatırım Zirvesi

DİYARBAKIR (Habermetre) - Zirveye Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, Gaziantep Penye Konfeksiyon İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) Başkanı Reis Reisoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Dışişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, STK başkanları, bölge illerinden 250'ye yakın tekstil yatırımcısı katıldı.

Zirvede konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, hazır giyim sektörünün Diyarbakır için stratejik öneme sahip sektörlerin başında geldiğini söyledi. Diyarbakır'ın Türkiye'de pamuk üretiminde üçüncü sırada yer aldığını, devam eden sulama yatırımları bittiğinde ilk sıraya yerleşeceğini belirten Karaloğlu, "Özellikle Silvan Barajı bittiğinde Silvan ve Bismil Ovası sulanmaya başladığında Türkiye'nin bir numarası olacak. Ona bağlı olarak tekstil ve hazır giyim de Diyarbakır'da büyümeye devam edecek. " diye konuştu.

Karaloğlu, bölgede tekstil ve hazır giyimin gelecek 40-50 yılın en stratejik sektörü olacağını, buna göre kendilerini konumlandırmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık büyük markalar sizin gayri insani atölyelerde diktiğiniz elbiseyi götürüp müşterisine giydirmek istemiyor. Sizin çalıştırdığınız insanlara ne kadar insani koşullar sağlandığınıza da bakıyor. O zaman Diyarbakır'ın, doğunun önü açık. Sadece Diyarbakır değil, Doğu ve Güneydoğu bundan sonraki süreçte tekstilden ve hazır giyimden çok daha fazla işe alım, istihdam yaratacak. Bölgede yaşayan insanlarımız kendi şehirlerinde iş, AŞ bulup kendi şehirlerinde doyacak inşallah, hedef bu. "

Yatırımcıların da dikkat etmesi gereken konular olduğunu dile getiren Karaloğlu, kaliteli işin, kaliteli işçi ile sağlandığını, bunun için en büyük avantaj olan genç nüfusu eğitmeleri ve çok iyi koşullar sağlamaları gerektiğini bildirdi.

Vali Karaoğlu: Hazır Giyim OSB'mizde yer kalmadı

Diyarbakır'ın hazır giyim ve tekstilde ülkenin en kaliteli ürünlerini üreten bir şehre dönüşebileceğine işaret eden Karaloğlu, kaliteyi artırabilmek için işçiye gerekli değerin verilmesi ve eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Karaloğlu, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti: "İŞKUR ile Milli Eğitim ile belediyeleriyle hepimiz seferberiz. Yeter ki işçimizi eğitelim, fevkalade hale getirelim. Hazır giyim OSB'mizde yer kalmadı şu anda. 200 hektarlık yeni bir alanın çalışmaları tamamlanmak üzere. İnşallah yakında bakanlığa sunacağız. Birinci OSB'de dördüncü bölgemiz doldu, beşinci genişleme bölgesinin dosyasını hazırladık. Karacadağ OSB 300 hektarlık bir alanda yeni kurulacak. 2022'de yer tahsisi yapmaya başlayacağız. Amacımız, sanayicimiz geldiğinde hazır bir yerimiz bulunsun. Diyarbakır'da sanayicimizin talebini her an karşılayacak altyapıyı tutmaya çalışıyoruz. Bunu da başaracağız inşallah. Sanayicimizin her daim emrinde olacağız. "

GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır'ı tekstil sektöründe Türkiye'nin merkez kentlerinden biri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini ve lobi faaliyetleri yaptıklarını ifade etti.

Dalkıran, "Son zamanlarda Diyarbakır'da yapılan bazı yatırımlar sektörümüz için büyük bir önem taşımaktadırlar. Silvan Projesi ile ilimizde üretilen pamuk miktarında çok ciddi bir artış yaşanması beklenmektedir. 1. OSB'de yapımı tamamlanan arıtma tesisi sayesinde artık tekstilin bütün süreçleri Diyarbakır'da tamamlanabilecektir. Topraktan Podyuma üreten bir Diyarbakır olacağız. Kentimizi tekstil ve modanın merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul da Diyarbakır'da tekstil alanında çok güzel çalışmaların yürütüldüğünü, bunları görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Bölgenin tekstil sektörünün merkezi olma yönünde hızla ilerlediğine dikkati çeken Ertuğrul, ildeki Tekstil İhtisas OSB'nin ihracata önemli katkılar sağladığını, devletin bölgeye teşviklerinin ayrı bir cazibe yarattığını, bunun çok önemli olduğunu kaydetti.

Zirvede Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Diyarbakır'da yatırım teşvik uygulamaları ve yatırım fırsatları konulu sunum gerçekleştirdi.

