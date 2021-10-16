BURSA (DHA) - BURSA'nın Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin çevresindeki binaların yıkımı sürüyor. Çalışmaları takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz sadece hanlar bölgesinin siluetini bozan kötü binaları ortadan kaldırmıyoruz. Aynı zamanda binaların ne kadar çürük olduğu görülüyor" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da destek verdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle geçen yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkan, iç kısımdaki 4 bina ve ana cadde üzerindeki 2 binanın yıkımıyla devam etti. Daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve hanlar, yıkımların ardından ortaya çıkarken, caddeye cepheli 240 metrekare taban alanlı 7 katlı bir bina daha yıkıldı. Bugüne kadar 28 binanın yıkımıyla yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan ortaya çıkmış oldu.

Bugüne kadar 28 bina yıkarak 3 bin 600 metrekarelik bir alan ortaya çıkardıklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Ulu Cami'ye kadar alanı komple ortaya çıkarmış olacağız. Modern, gelişen, sanayileşen bir Bursa var. Ama Osmanlı'ya başkentlik etmiş Bursa'yı tarihiyle de ayağa kaldırmaya devam ediyoruz" dedi.