Son dakika haberleri! AK Parti'li Kurtulmuş: Üniversitelerin kalitesinin yükselmesi ana hedefimiz

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin'de Artuklu Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, son 5 yıllık kalkınma planlarından birinin, Türkiye'den en az 3 üniversitenin dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmesi olduğunu söyledi. Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükselttiklerini belirten Kurtulmuş, "Üniversitelerin sadece sayısının artması yeterli değil. Şimdi geldiğimiz noktada üniversitelerin seviyesinin artması, kalitesinin yükselmesi ve Türkiye üniversitelerinin uluslararası alanda rekabet edebilir üniversiteler haline gelmesi de ana hedefimiz" dedi.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'de bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Artuklu Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Vali Mahmut Demirtaş ile üniversiteye gelen Kurtulmuş, Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve protokol tarafından karşılandı. Törende konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye'deki üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardıklarına dikkat çekerek, bunun yanında kalite ve vizyonun da çok önemli olduğunu söyledi.

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