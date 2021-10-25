Son dakika haber | İsrail'in terör listesine aldığı 6 Filistinli kuruluş, sivil toplum alanında geniş etkiye sahip

İsrail hükümetinin Filistin Halk Kurtuluş Cephesine (FHKC) bağlı olduğu iddiasıyla "terör örgütleri listesine" aldığını açıkladığı Filistinli 6 insan hakları kuruluşu, sivil toplum alanındaki etkin yapılarıyla uluslararası düzeyde de tanınıyor.

İsrail Adalet Bakanlığı, 23 Ekim'de Filistinli sivil toplum kuruluşlarından (STK) "Zamir Esirleri Koruma Kurumu", "İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak", "Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi", "Kadın Komiteleri Birliği", "Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği" ve "Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin Şubesi"ni illegal ilan etti.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre bu kurumlar, İsrail hükümetince "terör örgütü" olarak nitelendirilen FHKC'nin "sivil toplum alanındaki uzantıları" olarak sınıflandırıldı.

Haber de, İsrail Adalet Bakanlığının söz konusu kararının terörle mücadele yasası gereğince alındığı kaydedildi.

FHKC, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde Fetih Hareketinden sonra ikinci büyük örgüt konumunda bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde sivil toplum alanında geniş kapsamlı etkiye sahip, merkezleri Ramallah'ta bulunan 6 STK'nın internet sitelerinde faaliyet alanlarına, amaçlarına ve üyesi oldukları kurumlara ilişkin açıklamalar yer alıyor.

"İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak"

Filistinli bir grup avukat tarafından 1979'da kurulan "İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak", çalışmalarında "hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarında insan haklarının korunması ve bu haklara saygının desteklenmesini hedefliyor.

El-Hak'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik Sosyal Konsey Danışmanlık Statüsü'nün yanı sıra Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı, İşkence Karşıtı Dünya Koalisyonu (OMCT), Uluslararası Hukukçular Komisyonunun bir kolu olan Habitat Uluslararası Koalisyonu ile Filistin STK'lar Ağında (PNGO) üyeliği bulunuyor.

Faaliyetlerinde, 1967'den beri işgal edilen Filistin topraklarındaki bireysel ve toplu insan hakları ihlallerinin izlenmesine, belgelenmesine ve takibine odaklanan El-Hak, uluslararası suçların faillerini, bölgesel ya da uluslararası yargı önüne taşımaya çalışıyor.

El-Hak, Filistinli tutuklular ve Yahudi yerleşim birimleri konularında, Uluslararası Ceza Mahkemesine sunulmak üzere dosyalar hazırlanmasına katkı sağladı.

İsrail'in kapatma kararını reddeden El-Hak, açıklamasında "İşgal karşısında gerçekleştirilen hukuki ve sivil eylemleri suç olarak göstermek, Filistin halkı aleyhinde yürütülegelen kapsamlı savaşın bir yönü." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, terör örgütüne mensup olma iddialarının, "İsrail'in El-Hak'ın yasalar ve delilleri temel alarak gerçekleştirdiği çalışmaları karşısındaki başarısızlığının bir sonucu olarak ileri sürüldüğü" belirtildi.

"Zamir Esirleri Koruma Kurumu"

"Zamir Esirleri ve İnsan Haklarını Koruma Kurumu", 1991'in sonlarında bir grup aktivist ve insan hakları destekçisi tarafından Kudüs'te kuruldu.

İnsan hakları, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara destek ve işkenceyle mücadele konularında uzmanlaşan kurum, denetleme ve yasal takibin yanı sıra dayanışma kampanyaları düzenliyor.

PNGO, OMCT, Hak ve Özgürlükleri Savunma Koalisyonu, Ayrımcılık Politikasına Karşı Uluslararası Koalisyon gibi kurumlara üye olan Zamir'in hedefleri arasında işkence, keyfi gözaltı, şeffaf ve adil yargı güvencesi, düşünce suçlularına destek konularında insan hakları ilkelerini koruyan Filistin kanunlarının hazırlanması yer alıyor.

"Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin şubesi"

Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketinin Filistin şubesi, 1991 yılında kuruldu ve acil ihtiyaç sahibi çocuklara yasal hizmetler sunulması, bu konuda ulusal ve uluslararası heyetlerle iletişime geçilmesi gibi faaliyetlerde bulunuyor.

Hareket, özel olarak çocuk haklarıyla ilgilenen Filistinli tek kurum olma özelliğini taşıyor.

Hareketin, BM Ekonomik Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Avrupa Konseyinde Danışmanlık Statüsü bulunuyor.

"Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi"

"Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi", 1989'da Filistin halkının kararlılığını güçlendirmek; demokratik, ilerici, faal ve etkili bir Filistin sivil toplumu oluşturmaya katkıda bulunmak için kuruldu.

Herhangi bir siyasi taraf ya da parti ile bağının olmadığını vurgulayan Merkez, Birinci İntifada'nın yükseldiği bir dönemde ilerici ve akademisyen Filistinlilerden oluşan bir grup tarafından oluşturuldu.

İsrail'in kapatma kararına ilişkin Merkezden yapılan açıklamada, bu adımın İsrail işgalinin suç işleyen karakterini teyit eder nitelikte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tel Aviv'in kararı, "İşgalci devletin Filistin halkını kontrol altına almak, susturmak, STK'ların çalışmalarını baltalamak için uzun yıllardır sarf ettiği girişimlerin zirvesi" şeklinde değerlendirildi.

"Kadın Komiteleri Birliği"

Hedeflerinin, "her türlü ayrımcılıktan uzak, demokratik bir sivil toplum inşa etmek ve adaleti sağlamak" olduğunu belirten "Kadın Komiteleri Birliği", 1980 yılında kuruldu.

Birlik, Filistinli kadının konumunu yükseltmeyi, kadınlara da gerçek anlamda eşitlik imkanının tanınması ve toplumun tüm kesimleri için sosyal adaletin sağlanmasını amaçlıyor.

İsrail'in aldığı kapatma kararını tamamen reddeden Birlik, açıklamasında, "Filistinli kadınların haklarına yönelik baskıcı ve sömürgeci faaliyetler kapsamında ileri sürülen; iftira ve yanıltmacadan ibaret olan bu açıklama tamamen geçersizdir." ifadesine yer verildi.

"Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği"

Filistin'deki en büyük zirai kalkınma kurumlarından biri olan "Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği", 1986'da bir grup ziraat mühendisinin girişimiyle kuruldu.

Kuruluşundan bu yana çalışmaları gönüllülük ilkesine dayanan Birlik, çiftçilerin önceliklerinin belirlenmesi, toplumsal projelerin uygulanmasına destek için Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ziraat komiteleri oluşturdu.

Birlik, küçük ölçekli çiftçiler için geçim kaynaklarını ve bunların sürdürülebilirliğini artırmayı, doğal kaynakların hakimiyet alanını ve iklim değişiklikleriyle uyumunu güçlendirmeyi, çiftçilerin ulusal ve demokratik haklarını korumayı amaçlıyor.

İç tüzüğü, politikası, vizyon, misyon ve uygulamaları açısından siyasi olarak tarafsız, tamamen bağımsız bir tarımsal kalkınma kurumu olduğunu belirten Birlik, Arap Gıda Egemenliği Ağı (APN), Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), Karşılıklı İşlem Ağı (MER), Dünya Sosyal Forumu, PNGO, Filistin Çevresel STK'lar Ağı (PNGON), Filistin Tarım STK'ları Federasyonu, Uluslararası Çevre Adaleti Federasyonu üyeliği bulunuyor.

Birlik, 2014-2015 yıllarında "Gıda Egemenliği Ödülü", "Ekvator Ödülü" ve "Ekonomik Yaratıcılıkta Arap Yaratıcılık Ödülü" olmak üzere üç ödül almaya hak kazandı.