Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kadınlarımıza güveniyoruz" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kadınlarımıza güveniyoruz"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kadınlarımıza güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kadınlarımıza güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kadınlarımıza güveniyoruz

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

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