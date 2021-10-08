Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

AA / Fecri Barlık - Haberler | Kültür Sanat
Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali", ödül töreniyle sona erdi.

SİİRT (AA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali", ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Valilik, Belediye, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen festivalin kapanış töreni, Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Baran Mayda'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yasin Aktay'ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir'in ise direktörü olduğu festivalde, farklı ülkelerden 273 kısa filmden finale kalan 24 eserden kesitler izletildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, finale kalan filmlerin hayatın farklı yönlerini konu aldığını söyledi.

Gençlerden her anlamda hayal kurmasını isteyen Hacıbektaşoğlu, "Bu festivaller, etkinlikler bizlere bunu sağlayacak. Ruhumuz bazı şeylere aç. Özellikle 2 yıldır bütün dünya pandemiyle mücadele ediyor. Tabi yıllardır bu bölgede yaşadığımız bir bölücü terör var. Onun toplumumuz üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler var. Ruhumuzun tedaviye ihtiyacı var ve en büyük tedavinin de sanat yoluyla, bu tür sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yoluyla olacağını düşünüyoruz." dedi.

Herkesin birbirine sarılmaya ihtiyacı bulunduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini kaydetti.

"Bütün tatlarımızı, değerlerimizi, güzelliklerimizi Türkiye'yle, dünyayla paylaşmak istiyoruz." diyen Hacıbektaşoğlu, bu tür festivallerin Siirt'in tanıtımına katkı sunmasını beklediklerini anlattı.

Prof. Dr. Yasin Aktay da Siirt'te film festivalini konuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalin düzenlenmesinde emek veren Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Başkanı Baran Mayda'ya teşekkür eden Aktay, şunları kaydetti:

"Sinema, önemli ve modern bir sanat. Bu sanat eskiden çok ulaşılmaz, elit ve sadece belli bir zümrenin yaptığı bir sanattı. Teknolojinin ortaya çıkması ve gelişmesiyle herkese yayılabilen, herkesin erişiminin kolay olduğu bir sanat haline geldi."

Siirt'in sinema sanatına ihmal verebilmek açısından çok zengin bir maden içerdiğini dile getiren Aktay, bu madenin ortaya çıkarılmasının önemini anlattı.

"Siirt'in eşsiz bir coğrafyası var. Bu eşsiz coğrafyanın içerisinden güzel sanat ürünleri ortaya çıkarabilmek mümkün bir şey." diyen Aktay, dört yıl önce başlattıkları festivalin her geçen yıl daha da ilgi gördüğünü aktardı.

Başkanlığını Cemal Okan'ın yaptığı ana jüri başkanlığınca yapılan değerlendirme sonunda Fateme Mohammadi'nin yönettiği İran yapımı "Daghi" filmi birinci, yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek'in "Bir Nehir Kıyısında" filmi ikinci ve yönetmen Emir Kulal Haznevi'nin "Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı" filmi üçüncü seçildi.

Mustafa Efelti'nin "Şero" filminin Jüri Özel Ödülü'nü aldığı festivalde, Aseman Tousi'nin "Sharabil-Bordo" İbrahim Hakkı Hazretleri Özel Ödülü, İbrahim Sayid Sürmeli'nin "Güvercin" filmi En İyi Senaryo Ödülü, Tamer Turan'ın "Mar" filmi ise En İyi İkinci Senaryo Ödülü'ne layık görüldü.

Festival, ses sanatçısı Servet Kocakaya'nın konseriyle sona erdi.

Törene, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ali Koç Ersun Yanal Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirt 4. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 23:11:38. #1.17#