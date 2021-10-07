Sevgiliye Günaydın Mesajı - 2021 Sevgiliye uzun ve kısa günaydın mesajları, Sevgiliye yazılacak en güzel günaydın mesajları!

Sevgiliye günaydın mesajı göndererek güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Birbirinden güzel günaydın mesajlarını sizlere araştırdık. Sevgiliye yazılacak en güzel günaydın mesajları, sevgiliye günaydın mesajı, sevgiliye romantik günaydın mesajı, sevgiliye uzun günaydın mesajları, sevgiliye yollanacak günaydın mesajları, sevgiliye kısa günaydın mesajı, sevgiliye romantik günaydın mesajları ve daha fazlası sizlerle...

SEVGİLİYE GÜNAYDIN MESAJLARI 2021

- Sen benim yıldızımsın, güneşim olduğun gibi, sen benim bitmeyen günlerimsin tıpkı bugün olduğu gibi, günaydın sevgilim günaydın benim en güzel günüm.

- Yaşayan en şanslı insan olmalıyım çünkü her sabah rüyalarımda her gece gördüğüm aynı muhteşem insanı görüyorum. Günaydın sevgililer!

- Hayatımın her günü Sevgililer Günüdür çünkü size günaydın dilemeyle başlar. Harika günler aşkım.

- Meleğim, aşkım, tüm dünyam. İstediğim, ihtiyacım olan sensin, her zaman seninle olmama izin ver, aşkım, her şeyim.

- Dünyada tüm zamanıma sahip olabilseydim, ne yapacağımı biliyorum, tüm zamanımı burada sadece seninle olarak geçirirdim.

- Seninle gün doğumunu görmek istiyorum, çünkü ışıkta gözlerini görüyorum ve içten içe bana kadar, beni özgür kılan kalbiniz ve ruhunuzdur.

- Günaydın sevgilim, bütün gece bekledim, şimdi sana söylemek için, sen benim kaderimsin, kaderimsin.

- Günaydın sevgili sevgililer, yeni bir gün burada ve tek umduğum şey sizi yaklaştırmak.

- Dokunuşun tüylerimi diken diken ediyor, gülüşün kalbimi ısıtıyor, oh lütfen sevgilim ol ve asla ayrılmayalım. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- Gerçek mutluluğu asla bilmiyordum, hayallerin gerçekleşmeyeceğini düşündüm, seninle tanışana kadar aşka gerçekten inanamadım.

- Dün gece, bugün sevgilin olacağımı bilerek yüzümde bir gülümsemeyle uyudum.

- Bu dünyada senden günaydın öpücüğünü tercih edeceğim kimse yok benim güzel sevgilim.

Günaydın Sevgilim Gün Aydınlık Seninle Günler Seninle Parlak Bugün ki Gibi Gün Seninle Güzel Sevgilim Günaydın…

- Kalbim mükemmel çünkü sen onun içindesin. Günaydın benim güzel sevgilim

- Gözlerini açtığın zaman bana çok neşe, ışık ve sevgi veriyorsun. Sen benim dünyamsın sevgilim

- Seni ilk gördüğüm anı hala hatırlıyorum ve ruhum, "Ah, işte buradasın! Her yerde seni arıyordum! "

SEVGİLİYE UZUN GÜNAYDIN MESAJLARI

- Seni uyurken özledim, hayal kurarken seni özledim ve şimdi uyandığına göre, seni özlemekten mola verebilirim. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ellerimiz uzak olsada birbirinden, gönüllerimiz bir, şuan gözlerine bakamasamda güneşin ışığı avutur beni sensizliğimde, günaydın biriciğim benim..

- Günaydın sevgilim, bütün gece seni özledim ve şimdi uyandığına göre, birbirimizi sıkı tutalım.

- Her gün doğumu bana seni sevmem için yeni bir gün verir. Mutlu sevgililer günü! Harika bir gün geçirmeni diliyorum!

- Sana aşık olmak her sabah kalkmaya değer. Günaydın sevgilim.

- Bu sabah çok güzel, ama senin kadar değil, hayallerim gitti, ama sen benim hayalim gerçek oldu. Mutlu sevgililer günü!

- Yarın hayat bitmiş olsaydı, yapacak çok şey kalmış olsaydı, kesinlikle fark etmezdi, çünkü sevgilim, sana sahiptim.

- Gözleriniz açıldığında bilmenizi istediğim tek şey, bu andan itibaren sevgimizin her zaman büyüyeceği. Seni seviyorum sevgilim

- Günaydın sevgililer! Uyandığınız ve günümü kutladığınız için teşekkür ederim!

- Mutluluğu hiç bilmiyordum, hayallerin gerçekleşmediğini düşündüm, aşka inanmadım, seninle tanıştığım güne kadar.

- Günaydın sevgilim, aşk tanrısı iyi iş çıkardı, çünkü oku bizi birbirine bağladı ve bir aşk büyüsü yaptı.

SEVGİLİYE YAZILACAK EN GÜZEL GÜNAYDIN MESAJLARI

Güneş doğudan doğmaz, yatağımda, yanımda yükselir. Günaydın gün ışığım!

Günaydın yeni doğan masum tatlı güneşim… Günaydın kır çiçeğim… Günaydın gönlümü fetheden sevgilim. Günaydın…

Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.

Sensiz doğsa da güneş odama, biliyorum kalbimiz bir ayrı olsak da şimdi yanında olamasam da, güneşe bak sana gülüyorum usulca, seviyorum seni günaydın sevgili.

Ellerimiz uzak olsa da birbirinden seninle günler seninle parlak bugün ki gibi, gün seninle güzel sevgilim günaydın…

Her zaman sabah duyduğun ilk ve gece duyduğunuz son ses olmak istiyorum. Günaydın!

Akşam yatmadan önce ve sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey sensin. Günaydın!

Günlerimde anlamlar gizli bakışların gibi, günlerimde heycanlar gizli sana baktığımda kalbimin atışı gibi, günlerimde hep sen varsın sevgili, günaydınlar olsun sana..

Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın sevgilim!

Sabah erkenden uyanmak, seni tanıyana kadar günün en nefret ettiğim kısmıydı. Şimdi ise her sabah seni görme umuduyla uyanıyorum. Günaydın sevgilim!

SEVGİLİYE KISA GÜNAYDIN MESAJLARI

Öğleden sonraya kadar sana ulaşamayacağımı biliyorum ama yine de günaydın demek istedim.

Bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü en tatlı halisin sevgilim. Günaydın.

Günaydın! Güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.

Rüyalarımın sahibi sensin, uykumdan uyanınca adın yankılanır odamda, sabah güneşi usulca doğarken, bu mesajı yolluyorum sana günaysın hayatmın anlamı.

Uyanır uyanmaz gelirsin aklıma, bir güneşe bakarım birde duvardaki bana gülen fotoğrafına, benim için en güzel gün seninle uyadınğım günlerdir sevgilim, günaydın sana.

Seni sevmek güneşe dokunmak gibi, sana bakınca eriyor içimdeki buz kütleleri, her günüm seninle başlar, seninle yaşanır ancak bu hayat, günaydın aşkım.

Kalbin hangi sevgi için çarpıyorsa, yeni doğan günün güneşi seni ona kavuştursun… Günaydın.

Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri, bugün de rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.

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