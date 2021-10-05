Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu - Haberler
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Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu

BATMAN'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a hakaret gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

BATMAN'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a hakaret gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını yazdı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Orhan hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Orhan'ın yargılanması sürerken, olayın ardından sosyal medyadan tepki yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından tepki paylaşımında bulundu. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Mola hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, Mola hakkında dava açıldı. Olayın ardından sosyal medyada 'Ezgi Mola yalnız değildir' etiketiyle başlatılan kampanyada Mola'ya destek mesajları yağdı. Aralarında siyasetçiler, müzisyenler, oyuncuların da olduğu sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları gönderilerle Mola'ya destek oldu.

MOLA'YA 65 GÜNLÜK ADLİ PARA CEZASI

Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Mola'nın, 'tecavüzcü, şerefsiz' şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirerek, 90 günlük adli para cezası verdi. Eylemin alenen gerçekleşmesi nedeniyle artırıma gidilerek 105 güne çıkarılan ceza, 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri' göz önünde bulundurularak 65 güne indirildi. Böylece oyuncu Ezgi Mola, 65 gün adli para cezasına (5 bin 200 TL) çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kararın ardından, sosyal medya üzerinden Mola'ya yine destek mesajları gelirken, bunlardan biri de oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu. Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, atılan tweet üzerine bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek Farah Zeynep Abdulah hakkında, müvekkiline hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

'MÜVEKKİLİM VE AİLESİ HAYATİ TEHLİKEYLE KARŞI KARŞIYA KALDI'

Akkuş, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Musa Orhan'a karşı, Farah Zeynep Abdullah'ın iş bu beyanımızın konusunu oluşturan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımını yayınlamasının ardından ciddi bir kitle tarafından hakaret ve tehdit içerikli mesajlar iletilmiş, müvekkil ve ailesi hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştır. İnsan haklarına olan saygısını defalarca dile getiren Abdullah'ın, en temel haklardan biri olan masumiyet karinesini hiçe sayması kamuoyuna yansıttığı çizginin bir aktivizm çizgisi değil popülizm çizgisi olduğunu göstermektedir. Kendisine bu konu hakkında yanlış bir yönlendirmeye sebep olduğu ve müvekkilimize karşı hakaret suçunu işlediği gerek tarafımızca gerekse de olayla bağlantısı bulunmayan akil kişilerce defalarca açıklanmasına istinaden Farah Zeynep Abdullah hakaret içerikli açıklamalarının arkasında durmuştur. Bu durumda sanık Farah Zeynep Abdullah'ın ilgili hakaret suçu kapsamında bilerek ve isteyerek hareket ettiğini göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE DE 23 TANINMIŞ İSİM HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Musa Orhan'ın avukatı, daha önce sosyal medya üzerinden Ezgi Mola'ya destek paylaşımları yapan ve aralarında Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan, Selçuk Balcı, Aynur Aydın, Ayşe Arman, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan, İbrahim Selim, Melek Mosso ve Gökhan Özoğuz'un olduğu 23 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu

Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu

Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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Haber: Musa Orhan'ın avukatından Farah Zeynep Abdullah hakkında suç duyurusu - Haberler
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