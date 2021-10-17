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Mahalleli 57 yıllık okulun yerine yenisini istedi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Haberler | Yerel

- Mahalleli 57 yıllık okulun yerine yenisini istedi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen mahalleli, 57 yıl önce yapılan okullarının yıkılarak yerine yenisinin yapılmasını istedi.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - - Mahalleli 57 yıllık okulun yerine yenisini istedi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen mahalleli, 57 yıl önce yapılan okullarının yıkılarak yerine yenisinin yapılmasını istedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Maden kırsal Mahallesinde 1954 yılında yapılan okulda halen eğitim görülüyor. Hakkında yıkım kararı çıkmasına rağmen her yıl yeniden onarılan okulda öğrenciler eğim almaya çalışıyor. 57 yıllık okulun artık eğitim vermeye elverişli olmadığını iddia eden mahalleli, okul önünde toplanarak yetkililerden konuya el atmalarını istedi. Okulun her an yıkılabileceğini iddia eden mahalleli, hem çocuklarının hem de öğretmenlerin büyük bir tehlike altında olduklarını belirtti.

Okulun çok eski olduğunu söyleyen öğrenci velisi Mustafa Demirel,"1954 yılında yapıldı. Yıkım emri geldi. Lojmanları yıktılar ama okulumuz her sene bu sene yaparız diye öğretmenler ve öğrenciler kendi cebinden tamir edip okulumuzu düzeltmeye çalışıyoruz. Okulun içerisine girdiğiniz zaman duvarlar yıkık, dışarısı yıkık. Devletimizden sadece köyümüze bir okul istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz" dedi.

Çocuklarının modern bir şekilde okula gitmelerini istediklerini söyleyen öğrenci velisi Bekir Demirel ise, "Okula modern bir şekilde gidip gelsinler. Bu bizin en doğal hakkımızdır. Devletimizden bunun karşılaşmasını hem rica ediyoruz hem de talep ediyoruz. 20 yıl önce bu okul bir saray gibiydi ama bu gün artık öyle değil" ifadelerine yer verdi.

Al bayrağın dalgalandığı okulun halinin içler acısı olduğunu söyleyen İbrahim Özgen, "Okulumuzun bayrağı hariç her tarafı dökülüyor. Al bayrağımız sürekli yeni. Vatandaşlarımız gördüğü zaman öğretmenleri uyarıp bayrağı değiştiriyorlar. Bayan öğretmenlerimiz var, lavabolar içler acısı, okulun içi içler acısı. Eğitime cevap vermeyecek kadar eski durumda" ifadelerini kullandı.

Her gelen öğretmenin okulun kötü olması nedeniyle geri gittiğini söyleyen Mahmut Akbaba, "Okulumuzda her sene tadilat yapılıyor. Tadilat parasıyla şimdiye kadar yeni bir okul yapılmıştı. Lavabolar çok kötü, öğretmenler içine giremiyor. Her gelen öğretmen de buradan gitmek istiyor. Biz devletimizden okul istiyoruz" dedi.

Okulun çocuklar için bir risk olduğunu söyleyen Ahmet Özgen, "Biz burada okul için toplandık. Bütün köy halkı burada. Bizim okulumuz yıkım kararı gelmesine rağmen şu anda eğitim yapılıyor. Bu çocuklar için risktir. Yarın en ufak bir şeyde kimse hesabını veremez. Biz okul istiyoruz, çocuklarımız iyi şartlarda eğitim görsün istiyoruz" diye konuştu.

Mahalleli 57 yıllık okulun yerine yenisini istedi

Mahalleli 57 yıllık okulun yerine yenisini istedi

Mahalleli 57 yıllık okulun yerine yenisini istedi

Mahalleli 57 yıllık okulun yerine yenisini istedi
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Haber: Mahalleli 57 yıllık okulun yerine yenisini istedi - Haberler
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