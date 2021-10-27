Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde yeniden yargılanan 6 sanığın cezası değişmedi

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ' Adalet Yürüyüşü' sırasında suikast girişimine ilişkin davada yerel mahkemenin haklarında verdiği kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden yargılanan 6 sanık, yine 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli etabında kiralık minibüsle saldırı planladıkları iddiasıyla Kocaeli ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ şüphelisi Oğuzhan Korkmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Soruşturma sonunda 5'i tutuklu, 1'i firari, toplam 28 sanık hakkında, birleşen 2 dosyada, 'anayasayı ihlal', 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlarından dava açıldı.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların yeniden 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak tutuksuzluk hallerinin devamına hükmetti.

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