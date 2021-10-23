Kars-Ardahan-Iğdır Tanırım Günleri Ankara'da Başladı

ARDAHAN (Habermetre) - 21-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "Kars-Ardahan- Iğdır Tanıtım Günleri" başladı.

Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri" açılış programına, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars-Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım, bakanlıkların üst düzey yetkilileri, belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan programda aşıklar dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Programda bir konuşma yapan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, serhat illerimiz olan Gazi Kars, Serhat Ardahan, Yeşil Iğdır'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini, eşsiz doğal güzelliklerini, sanatını ve tarihini tanıtmak ve yükselen turizm değerlerini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla 'Kars, Ardahan ve Iğdır Serhat İlleri Tanıtım Günleri'nin düzenlendiğini söyledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, tarihi, binlerce yıl öncesine dayanan, birçok medeniyetin izlerini taşıyan ve asırlardan beri de birçok Türk boyuna ev sahipliği yapan serhat illerinin, ilk çağlardan günümüze kadar olan tarihi süreçte son derece önemli jeo-stratejik ve jeo-politik bir merkez olduğunun vurgulayarak: " Selçuklu sultanı, Ebu'l Feth Sultan Alparslan, 1064 yılında Ani'yi fethederek serhat illerini Türk yurdu yapmıştır. Milli mücadelemizin ilk milli teşkilatları ve ilk milli hükümetini kuran yine bu iller olmuştur. Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti, Mondros Mütarekesi'nden sonra Doğu Anadolu'da kurulan ve Kars, Artvin, Ardahan, Batum, Gümrü, Sarıkamış, Nahcivan ve Ordubad bölgesini kapsayan bir cumhuriyettir. Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti; anayasası, meclisi, hükümeti olan, bağımsız cumhuriyet olarak kurulan bir devlettir. Bu yönüyle serhat illerimiz şanlı tarihimizde çok önemli bir coğrafyayı temsil etmektedir. Kars, Ardahan ve Iğdır illerimiz; kefenleri bembeyaz karlar olan Sarıkamış şehitlerinin diyarı, bölgemizin manevi hamisi Ebu'l Hasan Harakani mekanıdır. Kars, Ardahan ve Iğdır illerimiz, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine giren Ani Örenyeri'yle, Anadolu'daki ilk Türk camii olan Ani'deki Ebu Menuçehr Camii'yle, Kars Kalesiyle, tabyalarıyla, Baltık mimari tarzı yapılarıyla, Sarıkamış Kayak Merkeziyle, Yalnızçam Kayak Merkezi'yle, Çıldır ve Aygır gölleriyle, Ardahan Kalesi'yle, Şeytan Kalesi'yle, Cancak Kalesi'yle, Kura Nehri'yle, Iğdır'daki kervansarayıyla, Tuzluca'daki tuz mağaraları ve Tuz Terapi Merkezi'yle, Karakoyunlu'daki koçbaşı mezarlarıyla, Aralık'taki Kolikent Kümbetleri'yle, Kültepe Höyüğü'yle, aşıklık geleneğiyle, Damal Bebekleri'yle, çok renkli folkloruyla ve daha birçok tarihi, kültürel ve doğal zenginliğiyle, çok önemli bir kültür ve turizm potansiyeline sahiptir. Kars, Ardahan ve Iğdır illerimiz; bin bir çiçekle bezenmiş yaylaları, bağları-bahçeleriyle, mikroklima ikliminde yetişen kendine özgü aromaya sahip Kağızman ve Iğdır kayısısıyla, Kağızman'ın uzun elmasıyla, coğrafi işaretli Kars Kaşarı, gravyeri ve balıyla, pekmeziyle, kazıyla yerel lezzetler bakımından çok zengin bir gastronomiye de sahiptir. " Şeklinde konuştu.

Hedefimiz Yılda Bir Milyon Misafir

Tanıtım günlerinin: Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin kültür ve turistik değerlerinin ülkemize, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine tanıtmak, anlatmak ve gurbetteki hemşehrilerimizle kaynaşma anlamında önemli bir fırsat olduğunu düşündüğünü belirten Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz konuşmasına şöyle devam etti: " Bir zamanlar Cemal Süreya, hiç görmeden yazdığı şiirde Kars için "beyaz, uykusuz, uzakta" demişti. Evet, belki 8 ay beyazımız, 3 ay ayazımız, 1 ay da yazımız var ama artık uzakta değiliz. Şükürler olsun ki ülkemizin gelişimine paralel ortak gelişen ve değişen serhat illerimize ulaşım, artık daha da kolaylaşmış durumdadır. Özellikle son yıllarda misafirlerine masalsı, rüya gibi alternatif bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi'yle ve ayrıca İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den uçağa bindiğinizde birkaç saat içinde Kars, Ardahan ve Iğdır'a gelebiliyorsunuz. Yollar kısaldı, ülkemizin doğusuyla batısı birleşti, kucaklaştı. Koronavirüs salgınına rağmen Doğu Ekspresi ve diğer ulaşım araçlarıyla 2020 yılı ve 2021 Eylül ayı itibariyle Kars, Ardahan ve Iğdır illerimizde yaklaşık 250 bin misafirimizi ağırladık. Turistik Doğu Ekspresi'nin de seferlerine başlamasıyla bu sayının daha da artacağı muhakkaktır. Hedefimiz olan "yılda bir milyon misafir" ağırlayabilme hedefimize ulaşmak için olanca gücümüzle çalışıyoruz. "

Serhat İllerimizi Daha da İleriye Götürmenin Gayreti İçerisindeyiz

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz konuşmasının son bölümünde: "Hükümetimizin destekleriyle, valiliklerimiz, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte sahip olduğumuz ekonomik, kültürel, tarihi potansiyelleri daha ileriye taşımanın, serhat illerimizi daha ileriye götürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu manada; desteklerini Kars, Ardahan ve Iğdır illerimizden esirgemeyen, her zaman serhat illerimize özel ilgi gösteren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve diğer bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Burada dört gün boyunca yapacağımız tanıtımlarla, sergileyeceğimiz ürünlerle Kars, Ardahan, Iğdır hakkında bir fikir sahibi olunabilir elbette. Ancak; herkese tavsiyemiz, hangi mevsim olursa olsun ama özellikle yaklaşmakta olan bembeyaz kış günlerinde Kars, Ardahan ve Iğdır illerimize gelerek, sahip olunan bütün bu güzellikleri yerinde görmeleri ve yaşamalarıdır. Tanıtım günlerimizin hayırlara vesile olması temennisiyle, hepinizi tekrar saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. " Şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars, Ardahan ve Iğdır illerinin kültür, turizm, yöresel ürünler gibi zenginliklerini yansıtan stantlar gezildi.

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