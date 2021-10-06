Iraklı kayıp Sally'nin cinayet şüphelisi: Çöp konteynerine hayvanlar için mama bıraktım

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, öldürülerek parçalara bölündüğü ihtimali üzerinde durulan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (20) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed'in (28) ifadesine Dha ulaştı. Sally'yi öldürmediğini söyleyerek, suçlamayı kabul etmeyen Mohammed'in balta ve testerenin yanı sıra 24 metrelik naylon poşet satın aldığı tespit edilirken, evinden birçok kez sırt çantasıyla çıkıp farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi. İfadesinde attığı çöpleri "Hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum" diyerek savunan Mohammed'in Bulgaristan'a kaçması için yardım ettiği saptanan arkadaşı Sarhan Shihab Ahmed (32) de Eskişehir'e getirilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 4'e yükseldi.

Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla yüzünden yaralandı ve gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile Eskişehir'e yerleşti. Al-Abbood çiftinin kızlarından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası incelendi. Sally'nin en son yine Irak uyruklu arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiği belirlendi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı anlaşıldı.

Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek, evden çıkarıldığı ihtimali üzerine, polis ekiplerince Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Soruşturma sürüyor.