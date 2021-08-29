HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 29 Ağustos 2021, 17: 11 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih: 29 Ağustos 2021, 17: 11

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Programda ilk olarak Hatay'daki koronavirüs vakaları ve aşılanma ile ilgili konuşan Başkan Savaş, aşılanmanın önemine dikkat çekti.

"AŞILANMA HIZI ARTMALI"

Okulların açılacak olmasını da değerlendiren Savaş, "Resmi veriler şehrimizde yüz binde 99 vaka görüldüğünü ifade ediyor. Nüfusumuza göre ortalama bin 550 vakadan bahsedebiliriz. Aşılama oranında yüzde 75'e ulaştık. Bu çok sevindirici. Hastalığın son varyantı gençlerimizde aşılanma oranı düşük olduğu için ölüm oranını arttırdı. Gençlerimiz dedikodulara aldanmasın ve lütfen aşı olsun. Kulaktan dolma bilgilerle hayatımızı karartmayalım" dedi.

Aşılanma yaşının hızlı bir şekilde daha da aşağı çekilmesi gerektiğini de belirten Savaş, "Çocuklar okuldan çok geri kaldı. Uzaktan eğitimde fırsat eşitliği olmadı. Örgün eğitime geçerken aşılama hızını da arttırmak lazım" diyerek aşılanmanın önemine bir kez daha vurgu yaptı.

"SU SIKINTILARININ SEBEBİ HÜKÜMETİN BİTİREMEDİĞİ BARAJLAR"

Başkan Lütfü Savaş, gazetecilerden gelen sorulara detaylı yanıt verdi.

Yaz aylarında şehirde yaşanan su sıkıntılarının sebeplerini paylaşan Savaş, "Bu sorunun hükümet ve yerel yönetimler tarafı var. Hükümet yetkilileri 6 baraj ve 3 gölet yaptıklarını söyledi. Ancak bir baraj bile fonksiyonlu çalışmıyordu. Karaçay Barajı'nı iki kez sorun var diyerek bakıma adılar. Biz baraja 2020 yılında kavuştuk. 6 baraj nerede merak ediyorum. Reyhanlı Barajı'ndan 1 metreküp su alan üretici var mı? Henüz terfi hatları bile yapılmamış. Samandağ'ın 2 yıllık içme suyu şebekesi çalışmasının yüzde 95'ini 1 yılda bitirdik" dedi.

11 ilçede altyapı çalışmalarına devam ettiklerini de belirten Savaş, "Şu anda 13. arıtma tesisini yapıyoruz. Göreve geldiğimizde şehirde yalnız 2 tane arıtma tesisi vardı. Sadece ovaya 5 tane arıtma tesisi yaptık. Reyhanlı'ya arıtma tesisi yaptığımızda ilçenin nüfusu 80 bindi. Şu anda ise 230 bin. Burada ilk adım atması gereken hükümettir. Yapılması gereken barajların yapılmasıdır. Biz zaten yatırımlarımızı yapıyoruz. 2 buçuk milyar liralık projemiz hazır. Kaynak buldukça projelerimizde kazmayı vuruyoruz" ifadelerini kullandı.

"SIĞINMACI SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURULMALI"

Savaş, Suriyeli ve Afgan göçmenlerle ile ilgili görüşlerini de bildirdi.

Sığınmacılara düşman olmadığını dile getiren Savaş, "Hükümetin hızlı şekilde özellikle Suriye'deki iç barışa katkı sağlaması lazım. Topraklarımız şu anda sığınmacıların işgali altında. Yaklaşık 1 milyon Suriyeli şehrimizde yaşıyor. Yakında Afganlar da gelir. Eskiden bir ülke top ve tüfekle işgal edilirdi. Şimdi ekonomik ve demografik yapısının bozulmasıyla işgal ediliyor. Şu anda ülkemizin borcu artıyor ve demografik yapımız bozuluyor. Ülkemiz misafir ağırlama konusunda dünyada birinci sırada. Biz dünyanın ne Mevlana'sı ne de jandarmasıyız. Her gelene buyur diyecek bir ülke miyiz" dedi.

Lütfü Savaş ülkedeki sığınmacılarla ilgili olarak bir başlık daha açtı.

Hükümet haricinde herkesin sığınmacı konusunda rahatsız olduğunu dile getiren Savaş, "Ne sığınmacı sorununa ne doğal afetlere çözüm üretebiliyorlar. Kötü giden ekonomiyi de toparlayamıyorlar. İyi giden işleri bile suçlayarak gideriyorlar. Bulanık suda balık avlamaya çalışmaları tükenmişliklerinin göstergesidir. Belki bu konuyla ilgili bir bakanlık kurulabilir. Coğrafyamın önemini biliyorum. Bu bölge enerjinin depolandığı yer olacak. Bunları konuşmaya mecburum. Bu benim milli görevim. Hükümetin bunlara önlem alması lazım" diyerek hükümet yetkililerine seslendi.

"GENÇLERİMİZİN KENDİ ÜLKELERİNDE GARİP KALMASINI İSTEMEM"

Türk gençlerinin yürütülen yanlış politikalar sebebiyle kendi ülkelerinde garip kalmasını istemediğini de söyleyen Savaş, "Şu anda genel politikada yapılan hatalar ileride beka sorununa yol açabilir. Ben gençlerimizin kendi ülkesinde garip kalmasını istemem. Bu şehir için zorlu mücadeleler verildi. Şehrimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadakati, feraseti sayesinde ana vatana katıldı" diyerek mülteci meselesinin milli bir mesele olduğunun altını bir kez daha çizdi.

"KÜRESEL ISINMANIN YARATTIĞI ETKİLERDE ACİZİZ"

Başkan Lütfü Savaş, Hatay'ın ve Türkiye'nin verileri üzerinden hükümeti eleştirdi. Geçen ay yaşanan orman yangınlarını örnek gösteren Savaş, "Biz küresel ısınmanın yarattığı etkilerde aciziz. Yangınlarda kullanılacak uçağımız bile yoktu. Seralarımız, ormanlarımız, canlarımız ve turizm varlıklarımız yandı. Turist sayısı 10 yılda 357 binden 113 bine düştü. İhracat gelirimiz 1 miyar 110 milyon dolardan 840 milyon dolara geriledi. Çiftçi sayımız düştü" diyerek gelinen tablonun iç açıcı olmadığını ifade etti.

Başkan Savaş, orman yangınlarına müdahalede dünyaya ilham olacak yeni bir yöntem olduğunu açıkladı.

Airbus gibi dünyanın sayılı şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Türk mühendisin önerisini detaylarıyla açıklayan Savaş, "Askeri envanterimizde 9 adet yer alan A400M tipi kargo uçağını yangınlara müdahalede kullanabiliriz. Bu uçakların içerisine hiçbir değişiklik yapmadan iki bölümden oluşan konteynerler eklenebilir. Her biri 10 ton su alabilecek bu konteynerlere sahip uçaklar orman yangınlarında kullanılabilir, üstelik uçakta mekanik hiçbir değişiklik yapmadan. Havaalanlarındaki su depolarından sadece 10 dakikada 20 ton su bu uçaklara doldurabilir" dedi.

A400M kargo uçaklarının hızlı, ekonomik ve güvenilir navigasyon özelliklerine de sahip olduğunu açıklayan Savaş, "Bu uçak hem sivil hem de askeri yardımlarda bulunmak üzere tasarlandı. Ormanlardaki alevlerin yüksekliğine bağlı olarak çok alçak uçuş yapılabilir. Aynı zamanda depolardaki suyun boşalma hızını, süresini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 20 ton suyu sadece 8 saniyede boşaltabilirsiniz" diyerek bu sistemin uçak başına 300 bin dolara mal edilebileceğini sözlerine ekledi.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN IKTIDAR PARTİSİNE CEVAP

Lütfü Savaş, programın ilerleyen dakikalarında gazetecilerin soruları üzerine Ak Parti İl yöneticilerinin yaptığı basın açıklamalarıyla ile ilgili de konuştu.

Söz konusu basın açıklamalarında konu edinilen arazi satışlarını tüm detaylarıyla ele alan Savaş, "Ak Parti temsilcilerinin dilinden düşürmediği Cumhuriyet Halk Partisi, 1924 yılından itibaren limanlardan demiryollarına, fabrikalardan santrallere ve eğitim kurumlarından bankalara kadar onlarca tesisi bu ülkeye kazandırdı. Bunların sattığı kadarını CHP 1949 yılına kadar tek tek inşa etti. Bunlar cumhuriyet kazanımlarının neredeyse tamamını sattı" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR OLDUKTAN SONRA 566 DÖNÜM ARAZİ SATIN ALDIK"

Satmak istenilen arazilerle ilgili olarak da Savaş, "Büyükşehir olduktan sonra tam 566 dönüm arazi satın aldık. Bunlara fonksiyon kazandırıp ya kullandık ya da satmak istedik. 2018'den bu yana sadece 30 milyon 300 bin liralık satış yapmışız. Buna rağmen diğer büyükşehir belediyelerden Gaziantep sadece geçen yıl 427 milyon, Kayseri 200 milyon Balıkesir 178 milyon, Erzurum 152 milyon, Bursa 148 milyon ve Denizli 179 milyon liralık satış yapmış" diyerek Hatay Büyükşehir Belediyesinin diğer büyükşehirlere oranla çok az satış yaptığını resmi kaynaklar aracılığıyla paylaştı.

Söz konusu arazinin resmi olarak emlak, turizm ve ticaret alanı olduğunun da altını çizen Savaş, "O bölge zaten resmiyette fuar alanı değil. Orayı fuar alanına çeviren de biziz. Jandarma orayı günübirlik toplanma alanı olarak ilan etmiş ancak bu da değiştirilebilir. Yürütmenin durdurulmasına karşı gerekli itirazımızı da en kısa sürede yapacağız" ifadelerini kullandı.

"AMAÇLARI BİZE HİZMET YAPTIRMAMAK"

Kendilerinden talep edilen belgenin verilmemesi konusuna da açıklık getiren Savaş, "İstedikleri belgeyi 15 gün içinde verme hakkımız var. 15 gün içinde istediğimiz zaman veririz. Biz de çöp sahası ile ilgili bakanlıktan 5 aydır cevap alamıyoruz. Biz başka ülkenin belediyesi miyiz? Yasalar sadece muhalefet belediyeleri için mi var. Amaçları bize hizmet yaptırmamak. Hükümetin buradaki temsilcileri önce hizmet üretsin sonra konuşsun. Sadullah Ergin'in bir telefonda hallettiği işleri şimdiki milletvekilleri 100 günde yapamıyor" dedi.

Savaş ayrıca, restorasyon iddialarıyla ilgili olarak da yargı yolunun açık olduğunu bu konuyla alakalı bağımsız mahkemelere başvuru yapabileceğini dile getirdi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN HİZMETLERİ MASAYA YATIRILDI

Programda HBB'nin il genelinde yaptığı çalışmalar da masaya yatırıldı.

Serinyol-Madenli arasındaki yolu yapmaya başlayacaklarını söyleyen Savaş, "Defne'deki artırma tesisi ve hayvan barınağı ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hayvan barınağı taşınacak. Artıma tesisini de taşımak istiyoruz. Alternatif çalışmalarımız var. Vakıflar İşhanı alanında eğer bizim istediğimiz gibi bir proje yapılmayacaksa o bedeli ödemeyeceğiz. Çünkü biz o bedeli otopark ve modern tuvalet ve günübirlik duş alanları yapabilmek için teklif ettik. Anıtlar Kurulu ve Kültür Müdürlüğünün bu konuda bizimle birlikte sinerji içinde çalışması lazım. Bugüne kadar hep tarihi dokumuza sahip çıkmak için çok çalıştık" diyerek bu konudaki tavrını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.

Başkan Savaş yayının sonunda 30 Ağustos'un bir milletin uyandığını dünyaya duyurduğu gün olduğunu ifade ederek tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Habermetre