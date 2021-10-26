Grup İsimleri 2021: En güzel Whatsapp grup isimleri! Whatsapp (WP) ve İnstagram grup isimleri nelerdir? WP grup isimleri...
Whatsapp'da bireysel olarak mesajlaşmanın yanı sıra grup içerisinde konuşma da mevcuttur. Eğer çok sayıda arkadaşınızla aynı anda mesajlaşmak isterseniz Whatsapp'da grup kurabilir ve sınırsız konuşabilirsiniz. Whatsapp'da grup kurmak isteyen kullanıcılar en güzel grup isimleri nelerdir araştırıyor. Sizler için Whatsapp grup isimleri, en ilginç grup isimleri, arkadaş grup isimleri, etkileyici grup isimleri, kız grup isimleri, erkek grup isimleri vb. tüm WP grup isimlerini derledik. İşte detaylar.
Whatsapp dünya çapında ve ülkemizde en çok indirilen bir iletişim, mesajlaşma uygulamasıdır. Whatsapp kullananların en çok aradığı konu Whatsapp için en güzel grup isimleridir. Güzel grup isimleri bularak WP gruplarınıza bu isimlerden takabilirsiniz. Dilerseniz İnstagram gruplara da bu isimlerden koyabilirsiniz. WP grup isimleri, etkileyici WP grup isimleri, Komik Whatsapp grup isimleri, Güzel grup isimleri ve daha fazlası sizlerle...
Whatsapp'da grup kurmak için öncelikle "Sohbetler" sekmesini açın. Ardından "Yeni Sohbet > Yeni Grup" kısmına dokunun. Eğer "Sohbetler" sekmesinde mevcut olan bir sohbetiniz varsa "Yeni Grup" seçeneğine dokunmanız yeterli olur.
Ardından gruba eklemek istediğiniz kişileri aratın ve oradan seçin. Whatsapp'da bir gruba önceden maksimum 256 kişi ekleniyordu. Fakat son yapılan güncellemeyle bu sayı 4096'ya yükselmiş durumda.
Ardından gruba eklenecek kişileri seçtikten sonra "İleri" butonuna basın ve grup için bir konu yazınız. Bu grup ismini gruptaki herkes görecektir.
İşlem tamamlandıktan sonra "Oluştur" 'a basıyoruz. Böylelikle Whatsapp grubunu kurmuş oluyoruz.
Grup isimleri derken ilk akla gelen uygulama Whatsapp'tır. Grup isimleri için genelde Whataspp grup isimleri aratılmaktadır. Bunun yanı sıra İnstagram için de instagram grup isimleri aratılıyor. Şimdi sizler için birbirinden güzel Whatsapp, İnstagram ve WP grup isimleri nelerdir onları yazalım...
- Bu grupta sana yer yok!
- Geri Dönüşüm Kutusu
- Kaos
- Sıpalar
- 4 kişilik dev kadro
- İşler güçler
- Mübarek İnsanlar
- Asrın Adamları
- Kuzen tayfası
- Bu grupta bekarlara yer yok!
- Seni içeri alabilir miyiz?
- Buyur seni bekliyoruz...
- Telli oğulları
- Beş hececiler
- Dertliler
- Yenilmezler
- Sohbet odası
- 3 kafadar
- Durum Kralı
- Çılgın Mühendisler
- Harika bir dörtlük
- Kendi Riskine Katıl
- Hackerlar
- Eltayfa
- Kahve Severler
- Yazmaktan çekinmeyin
- Çılgın mühendisler
- Lolcü tayfa
- Üç Harfliler
- Latayfa
- Çöl gülleri
- Kadıköytayfa!
- Ninjalar
- Spam Yok
- Gülümse Lütfen
- Aslanlar
- Winter is coming...
- Acemi bekarlar
- Bekarlık sultanlıktır
- Üç harfliler
- 300 Spartalı
- Daltonlar
- Kraliçeler
- Dedikoducu Kızlar
- Dedikodular Diyarı
- Fantastik 4'lü
- Muhteşem 3'lü
- Bilinmeyenler
- Blok Kafalar
- Raydan Çıktık!
- Dedikodu grubu
- Dedikodu tayfası
- AVM'ciler
- Gıybet In The House
- Dedicoder
- Gıybet Mode On
- Sporsever Kızlar
- Yanık Ciğer Kokusu
- Pandemi Sakinleri
- Eltiler Diyarı
- En Güzel Biziz
- Kız kıza
- Kadın kadına
- Alışveriş hastası grup
- Erkekler giremez
- Melekler diyarı
- Knight online hayat offline
- Ne yapıyorduk bugün?
- DJ mekan
- Kardeş SA
- Mübarek team
- Sıkı Dostlar
- Sözde Mühendisler
- Dostluk İçin Her Şey
- Fantastik 4
- Gönül Kahvesi
- Hayat Çok Bayat
- Hayaller Paris, Hayatlar (Şehriniz)
- PSG futbol kulübü
- Denizlililer
- SarıyerLee
- 800k Yasuo
- Hayat bize güzel
- Messi mi Ronaldo mu
- Evde Kalmış Erkekler
- Grup Panpişler
- Grup Tehlike
- Haber ciler
- Fatih Terim aşıkları
- İmparator
- Karşıyaka
- İstanblue
- SA
- 81'liler
- 01
- Naruto
- <<< Anime Severler >>>
- Sen ve Ben
- Karşıyaka
- Kırmızı
- Ned Stark
- Winter is Coming!
- Aksakallılar
- Sol yanım
- Son aşkım ilk yarim
- Kalp <3
- Seni seviyorum
- Benimle evlenir misin
- Canımsın
- Canımın İçi
- Aşk yok artık kalmamış bu devirde
- Leyla ile Mecnun
- Aşkitom
- Aşık Veysel
- AŞK
- Aşk varsa huzur vardır
- Suskunlar
- İhtiyarlar
- Madara Team
- Rinnegan
- Detaboo!
- Uchiha İtachi
- Dattebayoo
- Siz hepiniz ben tek
- Sharingan
- Matrak team
- Adamsan girebilirsin
- Ailem
- Canım Ailem
- Biricik Ailem
- Çılgın Aile
- Çılgın Kuzenler
- Drama Kulübü
- Yuva
- Çılgın Aile Bireyleri
- Tatlı Aile
- Aile Çetesi
- Benim Güzel Ailem
- Fantastik Aile
- Evet, Bir Aileyiz
- Aile Ağacı
- Kuzenler
- Söz
- Nişan
- Çekirdek aile
- Aile fertleri
- Canlarımın içi
- Fantastik aile
- Aile Bağları
- Aile Ortamı
- Ateşli Ev
- Mutlu Ailem
- Malikane
- Büyük aile
- Geniş aile
- Aile ortamı
- Canım ailem
- Mutlu Ev
- Yaprak Dökümü
- Güçlü Bağlar
- İyi Zamanlar, İyi İnsanlar
- Kan Bağı
- Süperstar Aile
- Modern Aile
- Muhteşem Kardeşler
- Crazy Turtles
- Feel Free To Write
- Hopeless Group
- Just Do İt
- Good Times Pretty Family
- Forever Boys
- Gıybet İn The House
- Join At Your Own Risk
- Dream Theater
- Friends Our Class Teacher
- Devils Vs Angels
- Crazy World
- Father - Baba
- Cool
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- - Kapı açılır, sen yeter ki kapıya vurmayı bil. Ne zaman bilmem ama yeter ki o kapıda durmayı bil.
- - Sen varsan hayatımda, her şey tamam.
- - Hayallerimi bırak umutlar senin olsun döneceksin sanarak yaşanmaz biliyorsun!
- - Yalnızlık hep güzeldir. Ama şu sensizlik yok mu, gel canımı al diyor.
- - Büyük aşklar ya sonsuzdur, ya da O'nsuz!
- - Kendime gelemiyorum, sana gelsem olur mu?- Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yer yüzündeki cevabısın.
- - Mutluluğun formülünü buldum. Malzemeyi alabilmem için biraz paraya ihtiyacım var.
- - Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.
- - Kimi insan vardır, yokluğunda yeri dolmaz. Kimi insanda vardır, varlığında bir halt olmaz!
- - Unutma! Senin küle çevirdiğin kalbe, bir başkası üfleyerek can verir.
- - Değmeyen birine dönüp bakmam adamsa notunu hayvansa otunu verir giderim.
- - Her şey senin senin için…
- - Her şeyi boş verdim, boş verdiklerimin arasına hoş geldin…
- - Ah! Bir sarılsam sana şimdi… Kırılıverse yalnızlığımın kemikleri.
- - Aynı günde dört mevsime şahit olmak gibi bir şey senle olmak.
- - İz bırakmak için değil, kendini ifade etmek için doğdum.
- - Aklımdan çıkmıyor! Aklım çıkıyor ama o çıkmıyor.
- - Bu dakikadan sonra sadece midemi bulandırırsın.
- - Umutlar başka bahara..
- - Hiç kimse senin kadar fikrime huzur değil…
- - Annelerin ayaklarının altında cennet kokusu vardır.
- - Hayattaki enbüyük kaygım, online arkadaşlarımın ölümlerinden nasıl haber dar olacağımdır...
- - Yerinde söz söylemesini bilen özür dilemek zorunda kalmaz.
- - Tutamayacağın sözleri verdiğin kalpte tutunamayacağını da hesap etmeliydin.
- - Sadisttir insanlar, kendilerine uygun mazoşist ararlar sonra da kullanır kullanır atarlar.
- - Gök kuşağım kirlendi renklerinle yıkar mısın?
- -Yalnızca tuvaletleri değil, birbirimizi de bulmak istediğimiz gibi bırakalım.
- -Hayat bir resim gibi ama sadece silgisiz.
- -Piyangonun sana çıkmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar sendeydi.
- - Ağlamak belki kirpikleri ıslatır ama kalbi temizler.
- - Gidiyor musun? Git! Soytarısı terk etti diye, kralın sarayı yıkılmaz.