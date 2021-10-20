Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 22. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kamberli Mahallesi, Kamberli, Kamberli7 ve Kamberli8 Sokak, Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/9, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/17, Kozkalesi/25, Kozkalesi/34, Kozkalesi/8, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/36, Kozkalesi/21, Kozkalesi/39, Kozkalesi/22, Kozkalesi/27, Kozkalesi/41 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10 ve Bohşin/16 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2, Yeşilyurt/1 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı, Sadullah Gali Çiftliği-2 ve 1, Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Ürgen Paşa Mahallesi, Yüzbaşı Asım, 18, 20, 21, 31, 34, 38, 39, 40, 468, 43, 469, 36, 42, Şehit Sabri Aksu, Şehit İsmail Yıldırım, 470, 41 ve 471 Sokağa 9: 30-14: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Cebrail Mahallesi, 2. Varlık, 3. Varlık, Bahçeli, Cengiz, Karadeniz, Karaoğlanoğlu, Lise, Yeşil, Kıpçak, Oruç Reis, Varlık, Mimar Sinan, Ayhan Bekler, Fatih, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet ve 5. İpek Sokağa 13: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Karlısu Mahallesi Menekşe, Mizan Çıkmazı, Nergis, Pınar, Saman Yolu, Serhat, Söğüt, Ufuk, Yaprak, Yavuz Sultan Selim, Yunus Emre, Zümrüt, Çağla Çıkmazı, Çağlayan, Çınar Çıkmazı, Çiftlik Çıkmazı, Şahin Tepesi, Şht. Muhittin Okay, Şht. Murat Yanaray, Akıncı, Atatürk, Cumhuriyet, Damla, Defne, Erenler, Fatih, Gül, Karanfil, Ahi, Akasya, Aydın, Ceylan, Cumhuriyet (Karaksı), Ensar Çıkmazı, Erenler (Karaksı), Güzide, Işık, Kalender, Mevlana, Papatya, Safa, Servet, Yavuz Sultan Selim (Karaksı), Zirve Şht. Cemal Arzu, Kıvrım, Lale, Zeybek Deresi, Maran, Meşe, Huzur, Baraj Yolu, Burcu, Çamlık, İpek, Gazi, Akyol, Cihangir, Gülistan, Hilal, Osmaniye Sedef, Mehmet Cemil Dokuzoğlu, Dilek, Polat, Tepe, Yayla, Yeşim, Çiçek, Şht. M. Ali Karaköse, Bahar, Tomurcuk, Karderesi, Şht. Muhittin Okay/1, Mevlana 1 ve Burcu/1 Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi, Harlısu, Helvalı, Karahüseyinli Mahallesi Ceza ve Tutukevi Sokak, Kozaklı, Pirinçlik, Aşağı Kepirce, Yukarı Kepirce Mahallesine 9: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Helvalı ve Pirinçlik Mahallesine 13: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaderesi Mahallesi Başak Sitesi, Pamir, Akgün, Dostlar Sokak, Pirinçlik Mahallesi Çağan Sitesi, Şahin Sitesi, Haneden Sitesi Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahalesi, Atatürk, 24, 21, 22, İnönü, Nehir, 19, 20, 8210. ve Atatürk 11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Aknehir Mahallesi 8, Cumhuriyet 6, Nahırlı, Zafer 1, 24, 1. Çıkmaz, Nahırlı (Pınarbaşı), 22, 25, Vadi, 6. Çıkmaz, Kurtuluş 3, Ziyaret 4, 8501, 8542, 8537, 8544, 8546. ve 8553. Sokak, Karşıyaka Mahalesi, Karşıyaka 1 Sokaklara 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çay Mahallesi Hürriyet Sokak, Dedemli Mahallesi Dedemli, Çardak, Dedemli/8, Çardak/7, Dedemli/6 ve Dedemli/9 Sokak, Tiyek Mahallesi Tiyek, Tiyek/1 Sokak, Yukarıkarafakılı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesine 9: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Büyükdere Mahallesi Doğakent Sitesi, Hazar Kent Yapı Koop, Yalıkent Sitesi, Yalıkent Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Abalaklı Mahallesi Abalaklı, Abalaklı/5, Abalaklı/3, Abalaklı/13, Abalaklı/1 ve Abalaklı/12 Sokak, Alaybeyli Mahallesi Telbizek, Alaybeyli, Telbizek/3 ve Telbizek/1 Sokak, Alibeyçağıllı Mahallesi Alibeyçağılı, Alibeyçağıllı/6, Alibeyçağıllı/4 ve Alibeyçağıllı/2 Sokak, Balarmudu Mahallesi Balarmudu, Balarmudu/11 ve Balarmudu/21 Sokak, Başpınar Mahallesi, Bektaşlı Mahallesi Mangal, Uçkun, Murtluk, Ortaoba, Köyiçi, Bektaşlı/4 ve Balarmudu Sokak, Ceylanlı Mahallesi Kaş, Eşmişek, Alan Merkez, Karataş, Köseler, Emirler, Alan Çayırlık, Ceylanlı/22, Ceylanlı/30, Ceylanlı/84, Ceylanlı/12, Ceylanlı/10, Ceylanlı/16, Ceylanlı/11, Ceylanlı/29, Ceylanlı/40, Ceylanlı/28, Ceylanlı/8, Ceylanlı/23, Ceylanlı/62, Ceylanlı/19, Ceylanlı/27, Ceylanlı/17, Ceylanlı/3, Ceylanlı/322, Ceylanlı/24, Ceylanlı/31, Ceylanlı/13, Ceylanlı/18, Ceylanlı/82, Ceylanlı/38 Ceylanlı/56, Ceylanlı/32, Ceylanlı/46, Ceylanlı/21, Ceylanlı/91, Ceylanlı/92, Ceylanlı/47, Ceylanlı/1, Ceylanlı/321, Ceylanlı/15, Ceylanlı/89, Ceylanlı/33, Ceylanlı/25 ve Ceylanlı/302 Sokak, Çataltepe Mahallesi Çataltepe, Çataltepe/6, Çataltepe/2 ve Çataltepet/1 Sokak, Danaahmetli Mahallesi Danaahmetli Sokak, Dedeçınar Mahallesi Dedeçınar, Gökçeoğlu ve Dedeçınar/1 Sokak, Güzelce Mahallesi Güzelce Sokak, Ilıkpınar Mahallesi Ilıkpınar, Ilıkpınar/9, Ilıkpınar/10 ve Ilıkpınar/11 Sokak, Kamışlar Mahallesi Kamışlar, Beş Evler ve Hocanın Çiftliği Sokak, Karaçağıl Mahallesi Arpalı, Karaçağıl, Ağcık Mevki, Karaçağıl/11, Karaçağıl/8, Karaçağıl/7, Karaçağıl/18, Karaçağıl/9 ve Karaçağıl/5 Sokak, Karaelmaslı Mahallesi Karaelmaslı Sokak, Karamağara Mahallesi Karamağara, Dağınık Evler, Kıyı ve Karamağara/8 Sokak, Karamankaşı Mahallesi Karamankaşı, Karamankaşı/2 ve Karamankaşı/1 Sokak, Kodallı Mahallesi Kodallı ve Kodallı/3 Sokak, Mahmutlu Mahallesi Narlı Hopur Mahallesi, Küme Evleri Çiftlik Mevki ve Narlıhopur Sokak, Saylak Mahallesi Saylak, Petrol, Celiller ve Saylak/12 Sokak, Söğütlüöz Mahallesi Söğütlüöz, Zeyneler, Küme Evler ve Toklucular Çiftliği Sokak, Taşoluk Mahallesi Taşoluk, Taşoluk/5 ve Taşoluk/7 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Sucuköy Mahallesi Sucu Sokağa 9: 15-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesi, Merkez Sokak, Terzihöyük Mahallesi, Acarköy, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 6955, Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mızraklı Mahallesi Camus, Karşıyaka, Serintepe, Yüksek, İnönü, Şahin, Gezici, Ziyaret, Aslan, Havuz, Hamali, Zühür, Ehlikeyf, Demir, Yoğun, Zeyfe, Batus, Dal, Derviş, İnönü (Uğur Mumcu), İnönü (Cumhuriyet), 730, 3912, 3913, 3914, 3915, 3918, 3926, Mızraklı/1 ve Gezici 1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mızraklı Mahallesi İnönü, Ziyaret, 3915 ve Mızraklı/1 Sokağa 10: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeşilyazı Mahallesi, Aşağı ve Yukarı Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Aşağıpulluyazı Mahallesi Aşağıpulluyazı, Aşağıpulluyazı/1, Aşağıpulluyazı/14, Aşağıpulluyazı/16, Aşağıpulluyazı/6, Aşağıpulluyazı/8, Aşağıpulluyazı/3, Aşağıpulluyazı/4, Aşağıpulluyazı/2, Aşağıpulluyazı/17, Aşağıpulluyazı/7 ve Aşağıpulluyazı/5 Sokak, Çabala Mahallesi, Yayla, Çabala, Kekeç ve Ayvacık Sokak, Kızılçat Mahallesi Kuspınar, Kızılçat ve Kızılçat/4 Sokak, Yukarıpulluyazı Mahallesi Yukarıpulluyazı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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