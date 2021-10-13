Elektrik Kesintisi - Haberler
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Elektrik Kesintisi

Habermetre - Haberler | Toplum
Elektrik Kesintisi

15. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/4 ve Enek/22 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

HATAY (Habermetre) - 15. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/4 ve Enek/22 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Apaydın Mahallesi Merkez, Hasan-Hüseyin, Merkez/27 ve Apaydın/6 Sokak, Bohşin Mahallesi Bohşin, Bohşin/11, Bohşin/12, Bohşin/15, Bohşin/7, Bohşin/9, Bohşin/4, Bohşin/6, Bohşin/5, Bohşin/13, Bohşin/3, Bohşin/10 ve Bohşin/16 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akevler Mahallesi 408, 21, 402, Şükrü Balcı, 404, 75. Yıl ve 431. Sokak, Aksaray Mahallesi 75. Yıl, Şükrü Balcı, 15, 24, 23, 22, 21 ve 58. Sokak, Saraykent Mahallesi 22, 23, 24, 25, 26, 27, 75. Yıl ve Şükrü Balcı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi İsmet İnönü, Akasya, Atatürk, Daplan, Kavaslı, İnönü, 14, 1, 2, Kurşunlu ve Gürses Sokağa 9: 30-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Pınarbaşı, Hürriyet, İstiklal ve 2. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Şehit Er Bülent Harbiyeci, Lale, Pr. Dr. İskender Sayek (Çankaya), Yangın, Pr. Dr. İskender Sayek ve 89 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi 4714, Hatip, 4706, Harbiye 1, 4732, 4729. ve 4712. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahallesi, Atatürk, 24, 21, 22, İnönü, Nehir, 19, 20, 8210. ve Atatürk 11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, 4632, Dokuz Sultan, Erler, Gelincik, Güvercin, Atatürk (Halisli), Pazar, Şehit Nizamettin Daşkapan, 4101, 4102, 4104, 4105, 4108, 4111, 4122, 4125, 4127, Ada, Apollo, Atatürk (Hürriyet), Dar, Defne 2, Fahri Korutürk, Karakol, Lale 2, 4107, Yaşar Doğu (Hürriyet), Çağlayan (Hürriyet), 4201, 4203, 4204, 317, 4207, 4209, 4211, 4213, Atatürk (İsmailli), Aşık Veysel, Şair Ali Yüce, Celal Atik (İsmailli), Çağlayan (İsmailli), Çoban, Şeyh Davut (İsmailli), 4221, Gelincik (Karyer), Güvercin (Karyer), Kartal 1, Kasım, Kurtuluş, Yamaç, Yamaçlar (Karyer), Yedi Sultan, Ürgen (Karyer), 4440, 4401, 4412, 4415, 1. Anıtlar, Baraj, 4601, 4609. 4611, 4628, Bahçeler, Egemen, Erler (Yukarı Harbiye), Eser, Harbiye (Yukarı Harbiye), Kuleli, Menekşe, Mozaik 1, Nebi Yunus, Çiçek 1, Şükrü Kanatlı (Yukarı Harbiye), Hürriyet, Hidro, Park, 4328, Piknik, Saray, Tepe, Toros, Uğur Mumcu 3, Yamaçlar, Ürgen, Gürgen, Lise, Türbe, Çağlayan, Çınar 3, Şeyh Davut, Şükrü Kanatlı, 4501, 4502, 4503, 4506, 4512, 4514, 4515, 4518, Adnan Menderes, Ardıç, Atatürk (Defne), Yazar Ayla Kutlu, Cumhuriyet, Destan, Yaşar Doğu, 4003, 4814, 4301, 305, 4308, 4313, Şair Sabahattin Yalkın, Celal Atik, 4005, 4306, 4202, Ahmet Doğruel (İsmailli), 4513, 4517, Ahmet Doğruel, 4007, Atatürk, 4801, Şeyh Yusuf Hekim, 4103, 4106, 4123, 4227, Bahar 1, Cumhuriyet (Hürriyet), Emirgan, Kaya, Onur, Reyhan, Kerem, Parkeli, Ziyaret 1, 4439, 4413, Atmaca, 4615, Konak, Pazar (Yukarı Harbiye), Şehit Mehmet Duman, Harbiye 1, Mersin, 4307, 4318, 4317, Yaprak, 4505, 4519, 4504, 4416, İpek, 4802, 4608, 4602, Döver, Şellale Yolu, Postane, 4132, Harbiye, 214, Manolya, 4321, 4443, 4516, 4212, 4316, 4315, 4109, Narlı, Şellale, 4444, 4803, 4421, Kumru, 4133, 4311, 4309, Papatya, 2. Anıtlar, 4210, 4225, Akdeniz, 4641. 4417, Seyran, 4182, 4183, 4184, 4136, 4220, 4319, 4406, 4449, 4508, 4511, 4604, 4629, 4129, 4451, 4610, Şehit Esat Doğruel, 4403, 4402, 4200, Tünel, 4131, 4110, 4148, 4208, Dağlı, 4446, 4324, 4408, 4411, 4605, 4645, 4325, 4507, 4523, 4625, 4618, 4804, 4806, 4198, 4448, Narin, 4409, 4205, 4601/1. ve 4625/1. Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Karakese Mahallesi; Uzunok, Soylular, Çağlalık, Payas, Özerli Mahallesi; M Kemal Duduoğlu, 734 nolu, 733 nolu, 735 nolu, Dikilitaş sokaklarına 12: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Çifte Kuyular, 5. Çiftçi Yolu, Karakese Mahallesi, Kılınçoğlu sokaklarına 11: 30-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çatköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Çay Mahallesi Hürriyet Sokak, Dedemli Mahallesi Dedemli, Çardak, Dedemli/8, Çardak/7, Dedemli/6 ve Dedemli/9 Sokak, Tiyek Mahallesi Tiyek, Tiyek/1 Sokak, Yukarıkarafakılı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesi, 6955/1, 6955, Terzihüyük Mahallesi, Acarköy, Merkez, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 6955na 12: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle, 2, 25, Boğaz, Liman, Ova, Nazım Hikmet Ran, 173, 160, 172, 176, 177, 175, 178, 672, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5855. ve Liman Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yoğunoluk Mahallesi Merkez, 7651. ve 7669. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yeni Mahalle 21, Abdülkerim Yorgun, Ahmet Rasim, Güney, Liman, Ova, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet Ran, 170, 165, 47, Dibek, Süs, 171, 168, 169, 2. Ova, 672, 5818, 5827, 5832, 5835, 5840, 5855, Liman ve 5828. 1 Sokağa 10: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Aşağıpulluyazı Mahallesi Aşağıpulluyazı, Aşağıpulluyazı/1, Aşağıpulluyazı/14, Aşağıpulluyazı/16, Aşağıpulluyazı/6, Aşağıpulluyazı/8, Aşağıpulluyazı/3, Aşağıpulluyazı/4, Aşağıpulluyazı/2, Aşağıpulluyazı/17, Aşağıpulluyazı/7 ve Aşağıpulluyazı/5 Sokak, Çabala Mahallesi, Yayla, Çabala, Kekeç ve Ayvacık Sokak, Kızılçat Mahallesi Kuspınar, Kızılçat ve Kızılçat/4 Sokak, Yukarıpulluyazı Mahallesi Yukarıpulluyazı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevki, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/16, Cumhuriyet/1, Kışlak/21, Kışlak/11, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Kışlak/10, Yeni Camii/1, Kışlak/6, Kışlak/5, İnci/1, Kışlak/3, Mezarlık/11, Yeni Camii/2 ve Kışlak/14 Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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