Cumhuriyet Marşı Sözleri! Cumhuriyet Hürriyet Demek sözleri nelerdir? Cumhuriyet Çocukları marşı sözleri! Türküz Cumhuriyet'in sözleri!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel marşların sözleri nelerdir merak ediliyor. Peki, Cumhuriyet Marşı sözleri nelerdir? Cumhuriyet Çocukları marşı sözleri! Türküz Cumhuriyet'in sözleri! İşte Cumhuriyet Marşı ve sözleri...
"Cumhuriyet hürriyet demek, Cumhuriyet özgürce yaşamak" ile başlayan Cumhuriyet marşının sözleri nelerdir merak ediliyor. Cumhuriyet ile ilgili şiirler, Cumhuriyet marşları, 29 Ekim Cumhuriyet marşları ve sözleri haberimizde...
Cumhuriyet hürriyet demek,
Cumhuriyet özgürce yaşamak,
Uygarlığa, çağdaşlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
*****
Cumhuriyet mutluluk demek,
Cumhuriyet kol kola yürümek
Uygarlığa, çağdaşlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
Kanlarımızla kurduk, koruyacağız elbet
Bu vatan, bu topraklar, Ata'mızdan emanet
Seni yüceltemezse yaşamasın bu millet
Bayrağımız ay-yıldız, ülkümüz Cumhuriyet
***
Nice uluslar gördü tarih denen canavar
Her devrinde Türk'lüğün şanlı sayfaları var
Seni yaşatacağız kıyametlere kadar
Seninle bütünleştik, bizi ayıramazlar
***
Bayrağımız şanımız, sevdamızdır hürriyet
En kutsal dileğimiz vatan için şahadet
Ulusça ayaktayız bitmeyecek bu nöbet
Örfümüz, âdetimiz, tutkumuz Cumhuriyet
Gazanfer Sanlıtop
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Dalgalansın her tarafta şanlı Türk`ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!
Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Cumhuriyet hürriyet demek,
Cumhuriyet özgürce yaşamak,
Uygarlığa, çağdaşlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
***
Cumhuriyet mutluluk demek,
Cumhuriyet kol kola yürümek
Uygarlığa, çağdaşlığa
Durmadan yılmadan koşmak demek
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
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Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
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Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
*****
Çizerek kanımızla öz yurdun hartasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!
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Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:
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Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
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