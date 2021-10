Cumhuriyet Marşı Sözleri! Cumhuriyet Hürriyet Demek sözleri nelerdir? Cumhuriyet Çocukları marşı sözleri! Türküz Cumhuriyet'in sözleri!

"Cumhuriyet hürriyet demek, Cumhuriyet özgürce yaşamak" ile başlayan Cumhuriyet marşının sözleri nelerdir merak ediliyor. Cumhuriyet ile ilgili şiirler, Cumhuriyet marşları, 29 Ekim Cumhuriyet marşları ve sözleri haberimizde...

CUMHURİYET MARŞI SÖZLERİ

Cumhuriyet hürriyet demek,

Cumhuriyet özgürce yaşamak,

Uygarlığa, çağdaşlığa

Durmadan yılmadan koşmak demek

*****

Cumhuriyet mutluluk demek,

Cumhuriyet kol kola yürümek

Uygarlığa, çağdaşlığa

Durmadan yılmadan koşmak demek

CUMHURİYET MARŞI ŞİİRİ

Kanlarımızla kurduk, koruyacağız elbet

Bu vatan, bu topraklar, Ata'mızdan emanet

Seni yüceltemezse yaşamasın bu millet

Bayrağımız ay-yıldız, ülkümüz Cumhuriyet

***

Nice uluslar gördü tarih denen canavar

Her devrinde Türk'lüğün şanlı sayfaları var

Seni yaşatacağız kıyametlere kadar

Seninle bütünleştik, bizi ayıramazlar

***

Bayrağımız şanımız, sevdamızdır hürriyet

En kutsal dileğimiz vatan için şahadet

Ulusça ayaktayız bitmeyecek bu nöbet

Örfümüz, âdetimiz, tutkumuz Cumhuriyet

Gazanfer Sanlıtop

CUMHURİYET MARŞI SÖZLERİ

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk`ün bayrağı

Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!

Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet

Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Gazimin sen en büyük yadigarısın bana

Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

CUMHURİYET HÜRRİYET DEMEK SÖZLERİ

Cumhuriyet hürriyet demek,

Cumhuriyet özgürce yaşamak,

Uygarlığa, çağdaşlığa

Durmadan yılmadan koşmak demek

***

Cumhuriyet mutluluk demek,

Cumhuriyet kol kola yürümek

Uygarlığa, çağdaşlığa

Durmadan yılmadan koşmak demek

10. YIL MARŞI (TÜRKÜZ CUMHURİYETİN) SÖZLERİ

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;

On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;

Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,

Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.

*****

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,

Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.

*****

Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

*****

Çizerek kanımızla öz yurdun hartasını,

Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;

Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...

Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!

*****

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;

İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:

*****

Uyduk görüşte bilgi, gidişte ülküye biz.

Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

