Cumhuriyet Bayramı 98.Yılı Kutlamaları

CEYHAN, ADANA (Habermetre) - Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yılı Ceyhan İlçemizde de bir dizi etkinlikle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, saat 09: 00'da Kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti. Kaymakamlıktaki programın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Cumhuriyet Meydanındaki törene geçildi.

Saat 09. 15'de Cumhuriyet Meydanındaki törende ilk önce Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren meydanda törene katılanların bayramını kutladılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasına takiben Kaymakam Yılmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Kaymakam Yılmaz konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurulduğu dönemin zorluklarına rağmen Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının zorlu ve haklı bir mücadele sonunda zafere ulaştıklarını; 98 yıl önce devletimizin, vatanımızın ve milletimizin bugün birilerinin hayran olduğu batının kanlı ellerinden alındığını ifade ederek o dönemde mücadele edilen düşmanın bugün de halen var olduğunu; milletizin kimseye düşman olmadığını ancak milletimize ve vatanımıza içerde ve dışarda düşmanlık edenlere de her zaman gereken dersin verildiğini; her dönem milletimizin iyiliğini istemeyenlerin tek anladıkları dilin "güç" olduğunu; bunun için de yeni nesillerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, insanlığın ortak değeri olan bilgi ve teknolojiyi alarak milletimizin ve insanlığın yararına kullanacak bilinçte yetiştirilmesi gerektiğini; devletimizin sadece 98 yıllık değil kökleri 2. 000 yıl öncesine dayanan bilge, tecrübeli, köklü ve güçlü bir devlet olduğunu; milletimizin de her türlü zorluğu aşabilecek güç, cesaret ve iradede olduğunu belirterek Kurtuluş ve Bağımsızlık Mücadelemizin Lideri Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, milletimize hizmet edenleri, vatan uğruna canlarını feda eden tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla andığını ifade ederek törenlerin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen tüm kurumlara ve görevlilere teşekkür etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda daha sonra sırasıyla; -75. yıl Anaokulu öğrencileri "Sonsuza" adlı foklorik gösterisi yaptı,

-Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaokullar arasında düzenlediği "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu şiir yarışmasında birinci olan, Pamukeli Ortaokulu öğrencilerinden Melek Nur Tunç "Bu Vatan Cumhuriyetin" adlı şiirini okudu, -Beşocak İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı,

-Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hüsne Turan "Bayrak" şiirini okudu,

-Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi Öğrencileri Adana Yöresi Halk Oyunları gösterisini yaptı,

-Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencileri arasında düzenlenen "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan İMKB Ceyhan Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Akkav "Kutsal Kanlar" adlı Kompozisyonunu okudu,

-Eczacı Bahattin Sevinç Erdinç Fen Lisesi öğrencileri "Mustafa Kemal'in Kağnısı" konulu zeybek gösterisini yaptı.

Törene, İlçe Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Savcısı Ufuk Mustafa Süren, İlçe Emniyet Müdürü Alpertunga Berberoğlu, Sahil Güvenlik 306. Bot Komutanı Üsteğmen Hakan Uçdu, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Satılmış Çal, Kamu Kurumlarının Yöneticileri, Siyasi Partilerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları ve Temsilcileri, Şehit Yakınları, Gaziler, Muhtarlar, Öğretmenler, Öğrenciler, Basın Mensupları ve Vatandaşlar katıldı.

