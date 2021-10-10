Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçının ardından - Haberler
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Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçının ardından

AA / Ekrem Payan - Haberler | Güncel
Cizre Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta voleybol maçının ardından

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentin, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta- Cizre Belediyespor karşılaşmasına ev sahipliği yapmasına ilişkin, "Sporun her branşına talibiz." dedi.

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentin, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta- Cizre Belediye spor karşılaşmasına ev sahipliği yapmasına ilişkin, "Sporun her branşına talibiz." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe HDI Sigorta'nın Cizre Belediyespor'u 3-0 yendiği maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Pehlivan, müsabakanın centilmence geçtiğini, Cizre Belediyespor'un çok büyük başarı göstererek, bu klasmana yükseldiğini söyledi.

Sezon boyunca bu klasmandaki bütün takımları kentte ağırlama imkanına sahip olacaklarını ifade eden Pehlivan, "İlimizde her geçen gün tesisleşme artıyor. Devletimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konudaki yatırımları her geçen gün artarken, bir yandan da takımlarımızın değişik branşlarda başarı ortaya koyması hem gençlerimize örnek teşkil ediyor, hem de bu tesislerin sayısının artması ve değer kazanmasına vesile oluyor. Bugün bunun bir örneğini yaşadık." diye konuştu.

Voleybolun güzel bir spor branşı olduğuna işaret eden Pehlivan, "Şırnak olarak sporun her branşına talibiz. Her branşın Şırnaklı gençlerimiz tarafından gerek filen yapılması gerekse de seyri için katılım sağlamasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Türkiye'nin en genç illerinden biri olduğuna dikkati çeken Pehlivan, şunları kaydetti:

"İlimize spor, sportif aktiviteler yakışıyor. Gerçekten bu pandemi şartlarına rağmen geçen yıl 5 ulusal aktiviteye ev sahipliği yaptık. Şimdi bu ligin başlamasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol takımı buraya geldi. Bundan sonra da diğer takımlar gelecekler, takımımız onları misafir olacak. İnşallah ilimizde bu spor faaliyetleri giderek artacak. Yakın zamanda Cizre'de Bakanlığın destekleriyle bir büyük salon ve bir butik salonun ihalesini gerçekleştireceğiz. Cizre Belediyespor ve Fenerbahçe takımına bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da Şırnak'ta bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, Cizre Belediyespor'un bu klasmana gelmesinin önemli olduğunu aktardı.

Cizre Belediyespor'un Fenerbahçe ile başa baş bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Göksu, "Federasyon Başkanının güzel bir sözü var, 'Voleybol her yerde.' diye. Bugün Türkiye'nin bir ucunda, Şırnak'tayız. Seyircisiyle çok iyi bir maç oldu. Bundan sonra da her iki takıma başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri
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