AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 45 yıl önce kurulan Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ne tarihinde en büyük hizmeti götürüyor. Mahallede içmesuyu şebeke rehabilitasyon çalışmalarını 11 Ekim'den önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Çay Mahallesi'nin ara sokak ve ana caddelerinden oluşan tüm yollarını kaliteli asfalta kavuşturuyor.

Başkan Seçer, altyapı çalışmalarının 11 Ekim'de tamamlanacağını duyurmuştu

MESKİ, mahallede başlattığı 'Çay ve Çilek Mahalleleri İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu Yapım İşi' kapsamında Çay Mahallesi'nin güney kısmında yıllardır yaşanan sorunları çözüme kavuşturdu. Basınç sorununu ortadan kaldıran çalışma sayesinde içmesuyu, mahalledeki evlerin 2 ve 3'üncü katlarına kadar çıkmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, mahalleyi ziyaret ederek, altyapı çalışmalarının 11 Ekim'e kadar tamamlanacağını, ardından asfalt serim çalışmalarının başlayacağını duyurarak, "Mezitli'de, Tarsus'ta hangi kalitede iş yapıyorsak, Çay Mahallesi'nde bu olacak" dedi.

Altyapı çalışmaları tamamlandı, asfalt serim işlemi başladı

Büyükşehir Belediyesi, mahallenin altyapı çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 45 yıl önce kurulan ve şu ana kadar yolları doğru düzgün asfalt görmemiş olan Çay Mahallesi'nde tarihinin en büyük yol çalışması başladı. Büyükşehir'in Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından Çay Mahallesi'nde asfalt serim işlemine geçti. Bu kapsamda 13 kilometrelik çalışmanın yapılacağı mahalle, hiçbir dönem alamadığı büyüklükte bir hizmete bu yıl kavuşmuş olacak.

"Vatandaşlar asfalt arabalarını görünce severek, gülerek geldiler" Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol, mahallenin yaklaşık 45 yıl önce kurulduğunu, kendisinin de 3 dönem muhtarlık yaptığını vurgulayarak, "Eskiden kuyu suyu içiyorduk. İçmesuyu için bütün başkanlara başvurdum. Sonra Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Bey'le Vahap Başkan'ın yanına gittik. Dilekçemizi yazdık. Vahap Başkan 'altyapısını da asfaltını da komple ben yapacağım' diye söz verdi, elini taşın altına koydu" dedi.

Altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarının başlamasıyla mahallenin büyük sevinç yaşadığını kaydeden Akyol, "Vatandaşlar asfalt arabalarını görünce severek, gülerek geldiler. Düğüne gelir gibi geldiler. Allah razı olsun. Halk adına çok teşekkür ederim. Başkanımızla gurur duyuyoruz. Halk sevinç içinde, Başkanımdan müdürlerine kadar herkese teşekkür ediyor. Bittikten sonra Başkanımızı tekrar bekliyoruz" diye konuştu.

"Belediye Başkanımız çok iyi çalışıyor, mahalleye bakıyor"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Yılmaz, yapılan çalışmadan memnun kaldığını vurgulayarak, "Allah razı olsun, güzel yapıyorlar. Belediye Başkanımız çok iyi çalışıyor. Mahalleye bakıyor. Belediyeden razıyız, çalışıyor. Özellikle Vahap Başkan'a teşekkür ederiz. İnşallah geleceği daha açık olur. İyidir Vahap Başkan, sözünü tutuyor" dedi.

"Vahap Başkan'la her şey güzel olacak"

Mahalle sakinlerinden Bekir Taşkın ise kurulduğundan beri Çay Mahallesi'nde yaşadığını belirterek, "40 senedir sorunlarımız hep vardı. Şu an asfalt çalışmalarından memnunuz. Muhtarımızın yardımıyla da mahallenin sorunları ortadan kalkmıştır. Başkanımız tabi bu konuda bize yardım ediyor. Hepimiz evimize tertemiz bir şekilde gidip geleceğiz, çocuklarımız okula gidip gelecek. Sıkıntılı bir mahalleydi. Yağmur yağdığında evlere su taşardı. Yollar devamlı pisti. Araba kazaları sürekli oluyordu. Şu an yol yapımı olacak. Bittiği zaman inşallah bu sorunlar komple ortadan kalkacak. Büyük hizmet geliyor. Vahap Başkan'la her şey güzel olacak" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 8. 10. 2021 09: 40: 01

