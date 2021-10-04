BUÜ'de yeni dönemin ilk dersini TOGG CEO'su verdi

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2021-2022 Akademik Yılı için bir açılış töreni düzenledi. Törene katılan Togg Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, öğrencilere ilk dersi de verdi.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde yapılan açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Protokolü, TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Program, kampüs alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, öğrencilerin yaptığı elektrikli ve hibrid araç çalışmalarının sergilendiği alanı ziyaret ederek projeleri inceledi.

Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğretim üyelerinin Yunus Emre şiirlerinden bestelenmiş eserler seslendirdiği bir mini konserle başlayan törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, son iki yıldır dünyanın daha önce eşine pek rastlamadığı bir salgın ile yüz yüze geldiklerini vurguladı. İlk günlerde biraz bocaladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Salgın içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini nasıl devam ettirebiliriz, buradan ne gibi fırsatlar çıkarabiliriz diye düşündük. 2020'nin Mart ayından sonra eğitim faaliyetlerimizi asenkron bir şekilde yürüttük. Tabi bu alanda ciddi alt yapı yatırımları da gerçekleştirdik. Olan çalışmaların üzerine bizler de çok sayıda yeni yatırım yaptık. 70 bin öğrenci ve 2700 akademik personel ile hamd olsun bu süreçten alnımızın akıyla çıktık. Sınavlarımızı da en iyi şekilde sürdürdük. Önemli olan eğitim öğretimin durmamasıydı. Devletimiz ve kurumları, pandemi sürecini iyi yönetti diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra yüz yüze eğitimi sürdüreceğiz. Belli ölçüde de eğitimlerimize çevrimiçi yöntemle devam edeceğiz" diye konuştu.

REKTÖR KILAVUZ: TEDBİRLERE UYARSAK YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDER

Pandemi sürecinde öğrencileri çok özlediklerinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Bu yıl yüz yüze ders yapma imkanını bizlere bahşettiği için Rabbimize şükrediyoruz. Bu işin devam etmesi için başta akademisyenlerimiz, personelimiz ve öğrencilerimizin tedbirlere uyması gerekiyor. Maske, mesafe, hijyen şartlarına uymak ve en önemlisi de aşı olmak gerekiyor. Bunlara uyarsak, bu hastalıktan korunuruz ve yüz yüze eğitim süreci devam eder. Lütfen aşı olmamış arkadaşlarımızı ikna edelim. Hiçbir şey zorla değil. Sadece tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİ VE TOPLUM ODAKLI ÜNİVERSİTE

Araştırma Üniversiteleri kategorisinde bulunduklarını aktaran Rektör Kılavuz, göreve geldiklerinde 14. sırada olduklarını, zaman içerisinde de 11. sıraya kadar yükseldiklerini söyledi. Kalabalık bir üniversite olmanın kendilerine ekstra yükler getirdiğini belirten Kılavuz; "Allah nasip ederse hedefimiz ilk 10'a girmek. Şikayet için söylemiyorum ancak araştırma üniversiteleri arasında en kalabalık üniversite biziz. Öğrenci sayımız 70 binleri aştı. Bu alanda yarıştığımız üniversitelerin 6 bin, 8 bin, 10 bin, 16 bin nüfusları var. Bu yüke rağmen araştırma üniversitesi olma yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz. Başarımız, akademik ve idari personelimizin hedefimize inanmasından kaynaklanıyor. İnşallah Bursa Uludağ Üniversitesi'ni önümüzdeki dönemde çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Çünkü iki temel hedefimiz var; ilki öğrencilerin memnun olduğu bir üniversiteye dönüşmek, ikincisi ise toplumla içiçe geçmiş bir üniversite olmaktır" şeklinde konuştu.

2030'DAN İTİBAREN İÇTEN YANMALI ARAÇLARIN PAZAR PAYI YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞECEK

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş da Bursa'nın kendisi için büyük bir öneme sahip olduğunu aktardı. Kariyerinin önemli bir kısmının Bursa'da geçtiğini açıklayan CEO Mehmet Gürcan Karakaş, açılış töreni için Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bulunmaktan dolayı da büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. 'Dönüşüm Sürecinde Fırsatlar' başlıklı bir sunum gerçekleştiren M. Gürcan Karakaş; "Oyunun kuralları değişiyor. Her şeyin temelinde insan var. Aklı olan her şey otomobilin içinde yer alıyor. Artık kar havuzları da el değiştiriyor. 2030'dan itibaren tüm dünyada içten yanmalı araçların payının yüzde 50'nin altında olacağı var sayılıyor. Bu, şuan yaptığımız işi yarı hacimle yapacağız demektir. Karlılığı tutturmak mümkün değil" dedi.

TÜKETİCİNİN NE İSTEDİĞİ ÖNEMLİ!

Yola çıkmadan önce farklarının ne olması gerektiği konusunda incelemeler yaptıklarını söyleyen CEO Karakaş; "Yeni dünyada sermayenin büyüklüğünün önemi yok. Beşeri sermayenin var. Yeni disiplinler, farklı alanlar, startuplarla beraber çalışmalar, hızlı, yaratıcı ve kendi kendini disipline edici çalışmalar önem kazanıyor. Çevik bir dünyanın içerisinde kurulduğumuz için bu oyunun kurallarını iyice tanımlamamız gerekiyor. Akıllı cihaz kullananların ne istediği büyük bir önem taşıyor. Teknoloji tek başına önemli değil. Kullanıcı merkezli, akıllı ve bizi anlayan ürünler üretmek gerekiyor" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİ KENDİ ÜLKEMİZDE BAŞARILI OLMAYA VERECEĞİZ"

Yaklaşık 15 yılı adım adım planladıklarının altını çizen TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, konuşmasına şöyle devam etti; "Bizim için en önemlisi; sürdürülebilirliğin sağlanması için ihracata başlanmasıdır. Sadece C segmentiyle piyasaya girebilmek değil, arkasından 4 farklı modelin daha sunulması gerekiyor. Tüm pozisyonlarımızı buna göre geliştiriyoruz. Ülkemizde pazara çıktıktan yaklaşık 18 ay sonra ihracatı düşünüyoruz. Çünkü kendi ülkesinde başarılı olmayan hiçbir marka yurt dışında başarılı olamaz. Bunun bir örneği yok. O yüzden öncelikle kendi ülkemizde üretim ve yerli pazar satışına odaklandık. "

YERLİLİK ORANI BAŞLANGIÇTA YÜZDE 51

Yerlilik konusuna büyük bir önem verdiklerini belirten CEO M. Gürcan Karakaş, TOGG'un tüm fikri sınai mülkiyet haklarının Türkiye'ye ait olduğunun altını çizdi. Yerlilik oranının üretim başlangıcında yüzde 51 olduğuna işaret eden M. Gürcan Karakaş; "Bu iyi bir rakam mıdır? Başlangıç için iyi bir rakamdır. Hem hissedarlarımıza hem de milletimize söz verdik. 60 senedir ülkemizde binek araç üretilir. Sanayi Bakanlığı'nın sitesine girdiğinizde yerlilik oranı yüzde 19 ile yüzde 68 arasında değişir. Biz, geçen sene ortası itibariyle tedarikçilerimizin seçimini tamamladık. Yüzde 75'i ülkemizden. Şu an Türkiye'de olmayan teknolojiler için de elimizde yol haritamız var" şeklinde konuştu. Küresel bir şirket olmak hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini açıklayan Karakaş, Avrupa'nın kendileri için en büyük pazar olduğunu söyledi.

ÜRETİMLE BİRLİKTE YENİ MEZUN VE STAJYER ALIMLARI DA BAŞLAYACAK

Konuşmasının son kısmında öğrencilere tavsiyelerde bulunan TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş; "Gençlerimizin sık sık sorduğu sorulardan birisi de yeni mezun alıp almadığımız yönünde oluyor. Şu ana kadar yeni mezun almadık. Bunun gerekçesi de çok hızlı bir şekilde fırsat penceresi kapanmadan tecrübeli bir ekip ile yarış halinde olmamızdı. Önümüzdeki dönemde kadromuzu genişleteceğiz ve yeni mezun arkadaşlarımızı almaya başlayacağız. Stajyer alıp almadığımız da soruluyor. Üretime kadar beklememiz gerekecek. Önümüzdeki senenin ortasında tesislerimiz aktif hale gelecek. Sene sonuna doğru seri üretime başlarız. Seri üretimle beraber bu imkanlarımız da olacak. Mühendislik ve işletme alanları bizim için önem taşıyor. Artık Gemlik'e geldik. Hedefimiz; aramızdaki Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu sayısını arttırmaktır" açıklamasında bulundu.

Programın son kısmında katılımlarından dolayı Bursa Valisi Yakup Canbolat ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi. Açılış töreni, Kültür Merkezi'nde düzenlenen kokteyl ile birlikte sona erdi.

Açılış töreninin tamamını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

https://www. youtube. com/watch? v=2oqCPohJrcQ

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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