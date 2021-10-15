BURDUR ANITLARI İLE BİRLİKTE TESCİLLENEN BOZKURT HEYKELİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Burdur Anıtları içerisinde yer alan Bozkurt Heykelinin Müze Müdürlüğü tarafından teslim alındığını belirterek, proje çerçevesinde asıl yeri olan Mete Han heykelinin yanına koyma niyetinde olduklarını ifade etti. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 50. Yılı münasebetiyle 1973 yılında Burdur Valisi Sayın Ömer Naci Bozkurt başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, alanında uzman kişilerden oluşan komisyon ve kurul gözetiminde, Kültür Parkı içerisine yapılan Türk tarihinin dönüm noktalarını bir bütün halinde aksettirecek kompozisyonların yer aldığı heykel, rölyef ve büstlerden oluşan Burdur Anıtları, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17. 09. 2021/350 nolu toplantısında görüşülerek 2021/12753 sayılı kararla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi. 1973 yılında yapımına başlanan Burdur Anıtları, Mete Han Heykeli, Bozkurt Heykeli, Kül Tigin Abidesi, Türk Tarihi Kabartmaları (Ergenekon Destanı, Savaşa Giden Uygur Askerleri Kabartması, Tuğrul Bey ve Mahiyeti Kabartması, 1071 Malazgirt Zaferi Kabartması, 1453 İstanbul'un Fethi Kabartması, 9 Eylül 1922 Türk Ordusu'nun İzmir'e Girişi Kabartması, İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Büstü, Milli Hakimiyet Kabartması) ve 1976 yılında Cumhuriyet Meydanı'na Atatürk Heykeliyle birlikte yapılan Milli Mücadele Heykellerinden oluşuyor. Tescil işleminin ardından, Burdur Anıtları içerisinde yer alan Bozkurt Heykeli aslına uygun bir şekilde Mete Han heykelinin yanına konulması amacıyla bugün Müze Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bozkurt heykeli teslim alınırken yaptığı açıklamada; "1973 yılında Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 50. Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Kültür Bulvarı, Kültür, Parkı ve Kültür Sarayı yapılmasına karar veriliyor. Kültür Parkı içerisinde dört Profesörümüzün Türk Tarihiyle ilgili yapmış oldukları çalışmalarda ortaya koydukları raporun sonucunda, birinci olarak Orhun Abideleri, hemen yanında Ergenekon'dan çıkış, davulla zurna ile Uygur askerlerinin savaşa gitme anları, Selçuklu Devletini gösteren bir başka rölyef, Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Malazgirt Zaferini gösteren rölyef, İstanbul'un Fethini gösteren bir rölyef, Türk Ordusunun İzmir'e girişini gösteren bir başka rölyef, yine Mehmet Akif Ersoy büstü, İstiklal Marşı ve Gazi Meclisimizi gösteren rölyefle beraber en son şuanda meydanda bulunan Atatürk büstü. Atatürk Büstünde, Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında bayrak taşıyan bir mücahit, elinde defne yapraklarından zafer çelengi taşıyan bir asker, bir köylü kadınımız ve cepheye mermi taşıyan ihtiyar vatandaşımız görünüyor. Bunun tamamının yaptırılmasına karar veriliyor ve 1976 yılında da tamamlanıyor. 1977 yılında nahoş bir hadise oluyor. Mete Han'ın yanındaki kurt kaldırılıyor. Bir depoya konuluyor. O günden sonrada hakkında şuradaydı, buradaydı diye çeşitli rivayetler söylenmiş. Geçtiğimiz ay içerisinde de bu saydığım eserlerin tamamı Antalya Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca tescil edildi. Artık Kültür Varlığı olarak işlem görüyor ve kayıta geçti. MHP İl Başkanı Hikmet Ökte'ye kurdu bulsan bulsan sen bulursun dedim, sağ olsun o da buldu. Ablamızın eşi Ramazan Ayar beyefendi, anlattıklarına göre hurdacıdan, hurdalıktan satın almışlar. Oraya kadar nasıl geldi orasını da bilmiyoruz ama sahip çıkılmış görünüyor. Bugünde tescilli bir kültür varlığını Müze Müdürlüğümüze aile teslim ediyor. Ben aileye rahmetli Ramazan beye, Hikmet Başkana teşekkür ediyorum. Valilik olarakta proje çerçevesinde asıl yeri olan Mete Han'ın yanına koyma niyetinde olduğumuzu ifade ediyorum" dedi. Atatürk Anıtı tescillendiği konusu ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevaplayan Vali Arslantaş, "Orası Kültür Varlığı olarak tescil edildi. Bir proje kapsamında taşımak istiyorsanız, Kurulumuza müracaat etmeniz gerekiyor diye de Koruma Kurulundan bir yazı geldi. Bununla ilgili bizim vereceğimiz kararın çok tatmin edici olacağını zannetmiyorum. Buna Burdurlunun karar vermesi gerekiyor. Burada anıları olan, yaşanmışlıkları olan, Burdur sevdalısı hemşerilerim karar vermesi gerekiyor. " Dedi.

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