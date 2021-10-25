Bilmeceler ve Cevapları 2021: En Zor Bilmece Soruları Nelerdir? Zor, Kolay, Komik, İlginç, Eğlenceli, Yeni, Uzun, Kısa Bilmeceler ve Cevapları!

Hem eğlenmek hem de beyin egzersizi yapmak ister misiniz? İşte haberimizde paylaştığımız bilmeceler tam size göre. Bu bilmeceleri sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, ailenizle oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Şimdi sizlere en zor, kolay, eğlenceli, cevabı komik olan bilmeceleri paylaşalım. Bilmeceler ve Cevapları 2021: En Zor Bilmece Soruları Nelerdir? Zor, Kolay, Komik, İlginç, Eğlenceli, Yeni Bilmeceler ve Cevapları! En zor bilmece soruları ve cevap anahtarları nelerdir? Uzun ve kısa bilmeceler...

BİLMECE NEDİR?

Bilmece, bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma. Bilmecelerde sorular; betimsel bir düzey içinde abartılarak, kavram tersine çevrilerek ve değiştirilerek oluşturulur. İfade bir "soru cümlesi" olmak zorunda değildir. Bilmeceler birkaç kelimeden oluşan bir tümce halinde olabildiği gibi beyitler veya kıtalar halinde de olabilir. Pek çok bilmece tekerleme hâlindedir.

BİLMECELER VE CEVAPLARI

Bilmeceler eşya, insan, hayvan, bitki, doğa ve inanışla ilgili bilgilerin üstü kapalı olarak anlatılması ve onun ne olduğunun düşünülerek bulunmasını hedefleyen çoğu kalıplaşmış sözlerdir. Bilmece Anadoluda "asal, elçim, masal, mat, metal, tapmaca, bulmaca, hikaye, söz, bilmeli, metal, tanımaca, fıcık, dele, gazelleme" gibi adlarla da anılmaktadır.

Birbirinden ilginç, kolay, zor, eğlenceli bilmecelere aşağıdan ulaşabilirsiniz. İyi eğlenceler dileriz.

Yerde turuncu çivi

Cevap : Havuç

Dağların arasında baktı bize, gece oldu gitti eve.

Cevap : Güneş

Yarım kaşık, duvara yapışık.

Cevap : Kulak

3 tane E kelimesi ile başlayan meyveler vardır./ İlk ikisi yenir biri yenmez.

Cevap : Elma , Erik , EVLAT

Ağzı var odun yutar,bacası var duman tüter.

Cevap : Soba

Yarım kaşık duvara yapışık.

Cevap : Kulak

Ne kanı var ne canı, beş tanedir parmağı.

Cevap : Eldiven

Kağıt kaleme ne demiş?

Cevap : Üstümde çok dolaşma gıdıklanıyorum

Boş tüp dolu tüpe doğru gidiyormuş ne demiş?

Cevap : Gaza geliyorum

Dereler tepeler, şık şık küpeler.

Cevap : Kiraz

İçeceklerin atası kimdir?

Cevap : Limonata

Bir kukla diğer bir kuklaya ne demiş?

Cevap : Senide mi ele geçirdiler

İki camlı pencere/ Bakıp durur her yere.

Cevap : Gözlük

Daldan dala atlarım, kuyruğumdan sarkarım.

Cevap : Maymun

Dağdan gelir arık arık, ayağın da demir çarık.

Cevap : At

O odanın içinde, oda onun içinde.

Cevap : Ayna

Deniz üstünde, yufka açar.

Cevap : Dalga

Bilmeceler ve cevapları

Hangi saatte çay içilmez?

Cevap : Duvar saatinde

Ağzı var dili yok, nefesi var canı yok, derisi var kanı yok.

Cevap : Balon

İki yuvarlak biri büyük biri küçük onlar olmasa bize dünya kapkara.

Cevap : Göz ve Göz bebeği

En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?

Cevap : Üzüm

Bir sapı var, yüz topu var.

Cevap : Üzüm

Bilgi verir herkese, En güzel dosttur bize.

Cevap : Kitap

Benim bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var.

Cevap : Fil

Dal üstünde kilitli sandık.

Cevap : Ceviz

Varma sakın yanına, on parmağın bal olur./ Tutar isen yavaş tut, İki elin kan olur.

Cevap : Karadut

Pazardan aldım bir tane/ Eve geldim bin tane.

Cevap : Nar

Çam ağacını oyarlar/ İçine nağme koyarlar/ Ağlama tintonum ağlama/ Şimdi kulağını burarlar.

Cevap : Bağlama

Altı deri, üstü deri, içinde bir avuç darı.

Cevap : İncir

Hanım içerde, saçı dışarıda.

Cevap : Mısır

İki çubuk, bir makas, hokkabaz mı hokkabaz.

Cevap : Leylek

Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü.

Cevap : Gökkuşağı

Anneler hangi okula gider?

Cevap : Anaokulu

Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz.

Cevap : Güneş

Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk.

Cevap : Limon

Yer altında sakallı dede.

Cevap : Pırasa

Alçacık boyu var, mor kadifeden donu var.

Cevap : Patlıcan

Arabadan atladı, pantolonu patladı.

Cevap : Karpuz

Çocukların yuvası, bilgi doludur orası.

Cevap : Okul

Kümeslerin efesi, her sabah çınlar sesi, uyandırır herkesi.

Cevap : Horoz

Bilmece

Dal üstünde al yanak. İnanmazsan ye de bak.

Cevap : Elma

Sarı mendil mavi denize düşerse ne olur?

Cevap : Islanır

Daldan dala kırmızı pala.

Cevap : Sincap

Arşın ayaklı burma bıyıklı.

Cevap : Tavşan

Elemeden yoğurur, gün aşırı doğurur.

Cevap : Tavuk

Ay varken uçar, gün varken kaçar.

Cevap : Yarasa

Altından su içerim, üstünde çayır biçerim.

Cevap : Koyun

Yeraltında yağlı kayış.

Cevap : Yılan

Kanadı var, kuş değil. Boynuzu var, koç değil.

Cevap : Kelebek

Çiçek onun, dal onun yediğimiz bal onun iğnesi var batırır kanadı var götürür.

Cevap : Arı

Yemel yemiş göbekli, düdüklüsü var afilli.

Cevap : Tencere

Gelişi aslan gibi, duruşu kaplan gibi, yayılır hasır gibi, sürünür esir gibi.

Cevap : Kedi

Karşıdan baktım hiç yok yanına vardım pek çok.

Cevap : Karınca

Karşıdan gördüm bir taş yanına vardım dört ayak bir baş.

Cevap : Kaplumbağa

Evi sırtında, ayağı karnında. İzi yıldız, gözleri boynuz.

Cevap : Salyangoz

Ala bakar mora bakar. Oturmuş bakla satar. Baklanın okkası kaça dedim. Çıldır çıldır yüzüme bakar

Cevap : Kurbağa

Bir acayip nesne gördüm. Alem bilir ismini. Başını sürter kendine öldürür cismini

Cevap : Kibrit

Bir bağım var uzundur uzun

Cevap : Sene

Senede verir otuz okka üzüm

Cevap : Ramazan

Beyazını yirsen haramdır

Cevap : Oruç

Siyahını yirsen helaldir

Cevap : Ramazan gecesi

Bir çuval cevizim var, sayarım sayarım tükenmez

Cevap : Yıldız

Ağız içinde dil, arifsen bil

Cevap : Kaval

Dağda idim bağ idim. Başı tuğlu bey idim. Eve geldim evlendim.Bilimecek bağlandım.

Cevap : Süpürge

Dağdan gelir dat gibi. Kolları var bıdak gibi. Eğilir bir su içer. Beğirir oğlak gibi.

Cevap : Kağnı

El eker dil biçer

Cevap : Yazı

Gölgesiz dağlar aşar.

Cevap : Ses

Hak Teala hoş yaratmış. Bir yeşil dal üstüne. Kenarı zil varak. Ortası altın varak.

Cevap : Gül

Tırnağından övür alır. Burnundan boğazlanır.

Cevap : Buğday

İki kardeş bir arada büyümüş. Üstü yanmış başı yanmış. Dövülenler onlar imiş. Almış kendini deryaya atmış. Meğer aslı su imiş.

Cevap : Kahve

Kırmızı amma elma değil. Kat kat amma gözleme değil.

Cevap : Soğan

Yılar vurdum sıpaya. Kalktı çıktı tepeye

Cevap : İğne iplik

Yer altında yuvası var, fırça gibi dikeni var.

Cevap : Kirpi

Alçacık dallı yemesi ballı.

Cevap : Çilek

Yük üstünde yarım çörek

Cevap : Ay

Bir kuyum var, iki türlü suyum var

Cevap : Yumurta

Aldır abası, yeşildir cübbesi

Cevap : Kiraz

Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere

Cevap : Ay

Altı göl, üstü gül

Cevap : Gaz lambası

Derin kuyu, gümbür suyu. Alan alır, içen ölür

Cevap : Tüfek

Çıt demeden çalıya düşer.

Cevap Güneş

İki direkli, bin kiremitli

Cevap : Tavuk

Bir küçücük mil taşı, dolanır dağı taşı

Cevap : Göz

Bilmece bildirmece, el üstünden kaydırmaca

Cevap : Sabun

Tavan üstü takır takır zannedersin halı dokur.

Cevap : Fare

Üstü mermer altı mermer, içinde gelin oynar.

Cevap : Dil

Bir oğlum var, kat kat göyneği var

Cevap : Soğan

Dalda durur, elde durmaz.

Cevap : Kuş

Yer altında sakallı kök

Cevap : Pırasa

Dolu tüp boş tüpe ne demiş?

Cevap : Boş boş dolaşma demiş

Giresundan çıkarken sınırda ne yazar?

Cevap : Çıkasun

Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil.

Cevap : Balık

Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.

Cevap : Nar

Kat kat çiçek, yemeği yenecek.

Cevap : Karnabahar

Bir kızım var, kat kat çeyizi var.

Cevap : Lahana

Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok.

Cevap : Top

Sarımsak aşçıyı neden sevmez?

Cevap : Kendisini dövdüğü için.

Het didim.Met didim.Git şuraya.Yat didim Cevap : Süpürge Uzaktan baktım aktaş gibi. Yanına vardım sütlaç gibi. Cevap : Mantar Sarıdır safran gibi, okunur Kur'an gibi. Ya bunu bileceksin, ya bu gece öleceksin. Cevap : Altın Hangi kalemle yazı yazılmaz? Cevap : Kontrol Kalemiyle İnim inim inler, cümle alem dinler. Cevap : Davul Kat kat katmer değil, yenir ama meyve değil. Cevap : Soğan Adam telefon faturasını yatıramamış. Sonucunda ne olmuş? Cevap : Telefon faturası uykusuz kalmış Yogacıların en sevdiği yemek nedir? Cevap : Omlet Askere giden kekliğe ne denir? Cevap : Erkeklik Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi. Cevap : Yıldız YENİ EKLENEN BİLMELECER Babasının karısını ve dayısının kız kardeşini arayan bir çocuk kimi aramış?

Cevap : Annesini Saçım yok, tadım çok.

Cevap : Kabak Dört ayağı var ama yürüyemez.

Cevap : Masa Evi var, adresi yok, evinde eşyası yok.

Cevap : Kaplumbağa Kaç ayda 28 gün vardır? Cevap : Tüm aylar. 12 ayda da en az 28 gün bulunmaktadır. Sıcağa koyma kurur, suya koyma köpürür. Cevap : Sabun Küçük kare kutu, içi insan dolu. Cevap : Televizyon EN ZOR BİLMECELER VE CEVAPLARI İçi dolu pamuk. Arkanı yaslan, onu doldurduk. - Yastık Ay varken uçar, gün varken kaçar. - Yarasa Uzaktan baktım kara taş, yakından baktım dört ayak bir baş - Kaplumbağa Çöpe atılan erik ne olur? - Teleferik Hiç ağırlığım yok ama tüm gemileri batırabilirim. Peki, ben neyim? - Delik Dağ kadar büyük, yaprak kadar hafif - Bulut Sadece benim ama başkasında da var - İsim Elsiz ayaksız kapı açar - Rüzgar Ortası ateş üstü taş, içinde milyonla baş - Dünya Ev üstünde yarım çörek -Ay Altı tahta üstü tahta, içinde kanlı softa -Kaplumbağa Tavan üstünde takır tukur, zannedersin halı dokur -Fare Ufacık kuşlar camiyi taşlar, kendi yemez ele bağışlar -Arı Dağdan gelir sekerek, kuru üzün dökerek -Keçi Atlayarak yürür, patlayarak ölür -Pire Alçacık dallı yemesi ballı -Çilek Ben ne idim ne idim, samur kürklü bey idim Felek beni şaşırttı, kızgın külde pişirtti -Kestane Marketten aldım siyah, eve geldik kırmızı. Cevap : Çay Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü. Cevap : Gökkuşağı Bilmece bildirmece, resim yapar gündüz gece -Ayna Kara deve çöküp oturur, zülfünü döküp oturur -Çadır Ayağı yok gezer durur, ne verirsen yer oturur -Cep Abdest alır namaz kılmaz, cemaatten geri kalmaz -Cenaze Üstü mermer altı mermer, içinde gelin oynar -Dil Allah yapar kapısını, demir açar kapısını -Karpuz Çıt demeden ağaca çıkar -Karınca Altı ayaklı fil, ortasında dil Akıllı isen bil, ahmak isen sor -El terazisi Ben giderim o gider, arkama para döker -Baston Köylüler yere atar, şehirliler cebinde saklar -Sümük Ağzı var, konuşamaz. Yatağı var, hiç uyumaz - Akarsu Efe'nin selamı var. Hangi Efe? - Künefe Yer altındadır evi, yersen bitmez lezzeti. - Pancar Rafta kabak, suda zambak. Al yanak, biraz dudak. Ben öpeyim, sen bak! - Şeftali Kara tavuk dalda yatar, dal kırılır yerde yatar. - Zeytin Küçük küçük dişleri var, ne de büyük işleri var. - Tarak Beğirir oğlak gibi. -KAĞNI El eker dil biçer -YAZI Çıt demeden çalıya düşer -GÜNEŞ İki direkli, bin kiremitli -TAVUK Bir küçücük mil taşı, dolanır dağı taşı -GÖZ Bilmece bildirmece, el üstünden kaydırmaca -SABUN Düzen geldi dizildik -DİŞ Bir oğlum var, kat kat göyneği var -SOĞAN Gölgesiz dağlar aşar. -SES Kalktı çıktı tepeye -İĞNE İPLİK Yük üstünde yarım çörek -AY Bir kuyum var, iki türlü suyum var -YUMURTA Aldır abası, yeşildir cübbesi -KİRAZ Gökte açık pencere, kalaylı bir tencere -AY Altı göl, üstü gül -GAZ LAMBASI Akşam baktım çok idi sabah baktım yok idi. -Yıldızlar Akşam kapanır sabah açılır. -Perde Alaca bulaca çıkar gider ağaca. -Fasulye Alaca mezar dünyayı gezer. -Göz Altı göl gibi üstü gül gibi. -Gaz Lambası Atlayarak yürür patlayarak ölür -Pire Ben giderim o gider para kadar iz eder. -Baston Benim iki kızım var biri oturur biri kalkar. -Terazi Bir vururum bin dökülür. -Elek Dağa varır yazılır eve gelir büzülür -Urgan Dal ucunda ince boncuk. -Kiraz Dalda durur elde durmaz. -Kuş Dam üstünde takır tukur sandım kızlar kilim dokur. -Yağmur Dışı var içi yok dayak yer suçu yok. -Top Eti haram sütü helal. -Arı Gece yazılır gündüz büzülür. -Yorgan Gökte açık pencere kalaylı bir tencere. -Ay İçi kütük dışı katık. -Zeytin İki kardeş birbirini kovalar. -Ayak Kapıları açar kapatmadan kaçar. -Rüzgar Kulağını büktükçe ağzı sulanır. -Musluk Kuyu, kuyunun içinde suyu, suyun içinde yılan, yılanın dilinde mercan. -Gaz Lambası Mini mini kuşlar her yeri taşlar. -Dolu Parmağı var canı yok damarı var kanı yok. -Eldiven Sabah sabah elimi öper. -Havlu Sesi var canı yok konuşur ağzı yok. -Radyo Uzaktan baktım bir taş yanına gittim dört ayak bir baş. -Kaplumbağa Dağdan attım kırılmadı bir yumruğa dayanmadı. -Soğan Dağdan gelir taştan gelir eyerlemiş aslan gelir. -Sel Üstü çayır biçilir altı çeşme içilir. -Koyun Üstü çimen biçilir altı çeşme içilir. -Koyun Yazın giyinir kışın soyunur. -Ağaç Yer altında gezer yedi gelinden güzel. -Saban Yer altında kırmızı kazık. -Havuç Yer altında püsküllü derviş. -Pırasa Yerde durur elde durmaz. -Sabun Yol üstünde ağzı kara. -Fırın Yol üstünde kilitli sandık. -Mezar Zenginin elinde fukaranın dilinde. -Para Şimdilik tüm bilmeceler bu şekilde. Sizlerin de bildiği zor, komik, eğlenceli, iğrenç espriler barındıran bilmeceler varsa yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz. NOT = 2021 Ekim ayı için güncel bilmeceleri ve cevaplarını paylaştık. Yorum bölümünden kendi bilmecelerinizi paylaşabilirsiniz...

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