Batı Karadeniz'in En Büyük ve En Modern Hayvan Misafirhanesi ve Bakımevi Açıldı

SAFRANBOLU, KARABÜK (Habermetre) - Karabük Belediyesi tarafından yaptırılan, Batı Karadeniz'in en büyük ve en modern hayvan misafirhanesi ve bakımevi törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; "Bu cihazlarımızı ve tesisi yalnızca buradaki hayvanlarımız için almadık ya da kurmadık. İhtiyaç halinde şehrimizdeki tüm hayvanlara hizmet edecek şekilde bu tesisi kurduk" dedi.

Karabük Belediyesi Hayvan Misafirhanesi ve Bakımevi açılış törenine; Yortanpazarı Belediye Başkanı Ali Şık, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, MHP İl Başkanvekili Cenk Gedikoğlu, Safranbolu İlçe Başkanı Erkan Canözü, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, hayvan hakları derneklerinin yöneticileri, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve minik hayvanseverler katıldı.

Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 12 yıldır kentin birçok köklü sorununu çözdüklerini ifade ederken, yaptıkları hizmetleri şu şekilde sıraladı; "Biz bu göreve Allah rızası için talip olduk. Hiçbir zaman şahsi menfaatleri ön plana alarak bir çalışma yapmadık. Bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmalarımızı Karabük için ve sizler için yaptık. 1938'de kurulan ve hızla yapılaşan bir şehirde yaşıyoruz. İnsanlarımız Demir Çelik Fabrikalarının kurulmasıyla birlikte şehrimize gelmişler, yolu olmayan, suyu olmayan bir şehirde yaşam sürmüşler. Bizden önceki belediye başkanlarımız da ellerinden geldiği kadarıyla kendilerine hizmet etmiş.

Biz 12 yıldan bu yana şehrin ana problemlerinin hepsini çözmeye çalıştık. Su ile ilgili problemlerimiz vardı, asbest boruları değiştirdik. 7-8 mahallemizin tüm şebekesini değiştirdik. Kütüphane yaptık, meydan yaptık, asansörlerimizi yaptık, yürüyen merdivenlerimizi yaptık ve yaşamı kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa gayret sarf ettik. Daha sonra Karabük ile Safranbolu'yu birleştirdik ve hemen yanına bir Spor Vadisi inşa ediyoruz. Bu güne kadar parkı olmayan her mahallemize park yaptık ve 123'e yakın parkı hizmete sunduk.

Belediyemize rüşveti sokmadık, torpili sokmadık, kimseyi birbirinden ayırmadık. Hiçbir zaman partizanlık yapmadık, bundan sonra da yapmamız mümkün değil. Çünkü söylediğim gibi biz bu göreve Allah rızası için talip olduk ve onların duaları sayesinde bu güne kadar 1 lira maddi sıkıntı çekmedik. Bu güne kadar yaptığımız yatırımların tutarı 500 milyon civarında. Karabük ölçeğinde bir belediyenin bunu yapması mümkün değildi, bizde bunları nasıl yaptığımızı anlayamıyor ve Karabüklülerin duasına bağlıyoruz. "

Konuşmasını, açılışı yapılan tesisle ilgili bilgiler vererek sürdüren Başkan Vergili, tesisin yalnızca barınaktaki hayvanlara değil, tüm bölgeye hizmet edeceğini belirtti. Başkan Vergili konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu güne kadar belki hayvanlarımızı ihmal ettik. Ufak bir barınağımız vardı ama bunu çok daha geliştirdik. Önce mezbahamızı ve halimizi yaptık, şimdi sıra barınağa geldi. Bu barınağı Batı Karadeniz'in, belki de Karadeniz'in en yeterli barınağı haline getirdik. İçerisinde ameliyathaneleri olan, modern cihazları olan, veterinerlerin hizmet verdiği tam teşekküllü bir bakımevine sahip olduk.

Bakımevimiz yaklaşık 3. 000 metrekare alan üzerine kurulu. Tesisimizde; 300 metrekare kapalı alttan ısıtmalı barınma alanı ve 200 metrekare gezinme alanı olan 150 hayvan kapasiteli köpek barınağı, 40 metrekare kaloriferli ve kapalı barınma alanı, 20 metrekare gezinme alanı olan 42 kapasiteli kedi barınağı, 42 adet anneli yavru kedi kafesi, 2 adet ameliyathane, 1 adet muayenehane, 1 adet sterilizasyon odası, 1 adet ilaç odası yer alıyor. Ayrıca hastalık teşhisinde kullanılmak üzere; CR Röntgen Cihazı ve sarf malzemeleri, Ultrason Cihazı, Kan Sayım Cihazı ve İdrar Analiz Cihazı da mevcut. Bu cihazlarımızı ve tesisi yalnızca buradaki hayvanlarımız için almadık ya da kurmadık. İhtiyaç halinde şehrimizdeki tüm hayvanlara hizmet edecek şekilde bu tesisi kurduk".

2022 yılında çalışmalarını en üst seviyeye çıkartacaklarını belirterek konuşmasını tamamlayan Vergili, hedeflerini ise şu cümlelerle açıkladı; "Hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Çok yakında Yağmur Suyu Drenaj Hattı projemiz bitecek, spor vadimiz bitecek, düğün salonumuz bitecek ve geçim zorluğu çeken vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet edecek. Önümüzdeki sene "Kesintisiz Ulaşım" projemiz kapsamında iki alt geçidimizin inşaatına başlayacağız. Asfalt, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarımız 2022 senesinde en üst seviyeye çıkacak".

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