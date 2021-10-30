BAŞKENT'TE CUMHURİYET COŞKUSU SOKAKLARA TAŞTI

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü Başkent'te çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentlilerle birlikte 1. TBMM önünden Anıtkabir'e kadar düzenlenen 'Meşaleli Yürüyüşe' katılırken, Ankara'da Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilirken 'Gazapizm' ile Büyük Sahne'de 'Figen Genç ve Kent Orkestrası Cumhuriyet Tangoları' konseriyle bayram coşkusu ikiye katlandı. Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde ise sanatseverleri "Cumhuriyet Zaferi" sergisi ile buluşturdu.

Başkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü Başkent'in dört bir yanında düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlayarak, Başkentlilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Cumhuriyet Haftası kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı ve 1. TBMM'den Anıtkabir'e kadar gerçekleştirilen 'Meşaleli Yürüyüş' binlerce Ankaralıyı da bir araya getirdi.

"CUMHURİYET'İN ZAFERİ" SERGİSİ BAŞKENTLİLERLE BULUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği iş birliği ile düzenlenen 'Cumhuriyet'in Zaferi' sergisi, Kızılay Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde Başkentli sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Kültür ve Tabiat Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Başkanı Güzin Arısoy ve çok sayıda Başkentlinin açılışına katıldığı sergide 154 sanatçının eseri 6 Kasım 2021 tarihine kadar sergilenecek.

Kültür ve Tabiat Daire Başkanı Bekir Ödemiş serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Anadolu'nun kuruluşundan bugüne var olan tüm kültürlere sahip çıktığımız gibi bu salonda ürettiğimiz tüm değerlerin üzerine katarak Anadolu'nun aydınlık yolculuğunu, Cumhuriyet'in aydınlık geleceğini hep birlikte hazırlayacağız" derken, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği Başkanı Güzin Arısoy da duygu ve düşüncelerini şu sözlerle özetledi:

"29 Ekim coşkusuyla bir sergi hazırlayalım diye yola çıktık ve Büyükşehir Belediyesi ile diyalog halindeydik. Burayı bize tahsis ettiler. 154 sanatçı ve üyemizle birlikte sergiye hazırlandık. Cumhuriyet'in Zaferi sergisi beni çok duygulandırdı ve onurlandırdı. Bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyorduk. "

30 Ekim Cumartesi günü saat 14. 00'te Yavuz Bozkurt'un resim performansı ile devam edecek olan sergi, 6 Kasım Cumartesi günü saat 14. 00'te Zafer Gençaydın, A. Celal Binzet, Ayşe Seda Meral ve Ünsal Piroğlu'nun katıldığı söyleşi ve saat 16. 00'da da Mehmet Ali Doğan'ın resim performansı ile sona erecek.

GAZAPİZM RÜZGARI

Cumhuriyet'in 98. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Parkı'nda düzenlediği 'Gazapizm' konseri ile Başkentli gençleri bir araya getirdi.

Popüler sanatçı Gazapizm, sevilen şarkılarını Cumhuriyet Bayramı'nda gençlerle birlikte seslendirirken, Ankara'da olmaktan duyduğu mutluluğu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye'nin Başkenti'nde kutluyor olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Buradaki kutlamaların bir parçası olmak çok güzel. Buna vesile olan ve bizi buraya davet eden Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. İyi ki Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Birlikte nice bayramlarımız olsun" sözleriyle dile getirdi.

Gazapizm'in konseriyle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Gençlik Parkı'nda yaşayan vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Ayşe Akdemir: "Ben yaz boyu düzenlenen konserlerin çoğuna geldim. Öğrenciler için çok güzel etkinlikler olduğunu düşünüyorum. Kafa dağıtmak için, motivasyon için. Bütçesi yetmeyen insanlar için de ücretsiz oluşu çok mantıklı bir uygulama. "

-Şevval Şengüner: "Diyarbakır'dan geldim. Ben ilk defa böyle bir hizmet görüyorum. Diğer illeri de araştırıyorum. Bu kadar ilgili bir başkan görmedim. Çok teşekkür ederim her şey için. "

-Emre Sural: "Ben genel olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütün hizmetlerini çok beğeniyorum. Şaşırdım açıkçası, böyle bir hizmeti başka bir şehirde görmedim. O yüzden çok mutluyum. "

-Batın Yıldız: "Bu konserleri çok beğeniyorum ve devam etmesini istiyorum. Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz. "

-İsmail Kurt: "Gazapizm sevdiğimiz bir sanatçı, düzenleyenlere çok teşekkür ederiz. "

-Kerim Zade: "Öğrenciyim. Konseri düzenleyen Mansur Başkana çok teşekkür ederiz. "

FİGEN GENÇ VE KENT ORKESTRASI CUMHURİYET TANGOLARI BAŞKENTLİLERİ NOSTALJİ YOLCULUĞUNA ÇIKARDI

Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri 'Sanatçı Figen Genç ve Kent Orkestrası Cumhuriyet Tangoları' konseriyle de nostalji yolculuğuna çıkardı.

Gençlik Parkı Büyük Sahne'de düzenlenen konserde Başkentlilerle Cumhuriyet Bayramı'nda bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Figen Genç, "Cumhuriyet'in 98. yılında Kent Orkestrası ile birlikte bu konseri gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Küçük bir çocuk gibi heyecanlı ve sevinçliyim. Bir masal gibi güzeldi. Cumhuriyet, kadınlar için çok önemli. Dünyada ilk seçme ve seçilme hakkını biz kazandık. Ben de bir Cumhuriyet kadını olarak var olmaktan çok mutluyum" dedi.

Figen Genç'in şarkıları ve tango gösterileriyle görsel bir şölene şahit olduklarını dile getiren Murat Baytemur adlı vatandaş, "Ankara, kültürün ve sanatın başkenti olmuş diyebilirim. Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkürlerimi sunuyorum. Çok keyifli anlar yaşadık" derken, Gül Şirin Aydemir adlı bir başka vatandaş da düşüncelerini, "Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu etkinlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet'in 100. yılına 2 kala Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlamalarda olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum" sözleriyle özetledi.

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