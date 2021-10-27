BAŞKENT'TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANACAK

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na üç günlük ve kent geneline yayılan bir dizi program ve etkinlikler hazırladı. Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı koordinasyonunda 29 Ekim'de 7 merkez ilçede bando gruplarıyla kutlama gerçekleştirilecek. 3 ilçede ise Mehteran ve FOMGET Halk Dansları Topluluğu'nun katılacağı yürüyüşler Başkentlilerle buluşacak. 28 Ekim Perşembe günü başlayacak olan etkinliklerin birçoğu ABB TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentliler için "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı"na özel bir kutlama programı hazırladı.

Başkent Ankara, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıldönümü nedeniyle "Cumhuriyet Haftası" etkinliklerine ev sahipliği yapacak. 28-30 Ekim tarihleri arasında kentin birçok noktasında bando grupları ve sanatçılar konserler verecek, Mehteran ve FOMGET Halk Dansları Topluluğu yürüyüşler gerçekleştirecek.

KENT GENELİNDE BAYRAM COŞKUSU

Ankaralılara bayram coşkusunu ve ruhunu yaşatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 28 Ekim tarihinden itibaren 30 Ekim'e kadar Başkent'in sokak ve caddelerinde kutlama yürüyüşleri düzenleyecek.

Birçok etkinliğin ABB TV'den canlı olarak yayınlanacağı Cumhuriyet Haftası, 28 Ekim Perşembe günü saat 16. 00'da Arcadium AVM arkasında 'Ceylan Ertem' konseri ile başlayacak. 28 Ekim günü saat 20. 00'de Gençlik Parkı'nda ise 'Kuvayi Milliye Destanı Oratoryosu' konseri ile Başkentlileri buluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cuma günü saat 16. 00'da da Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde 'Cumhuriyet'in Zaferi Sergisi'ne ev sahipliği yapacak.

29 Ekim'de saat 18. 00'de Gençlik Parkı'nda 'Gazapizm' konseri ile devam edecek olan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 20. 00'de Gençlik Parkı Büyük Sahne'de 'Figen Genç ve Kent Orkestrası Cumhuriyet Tangoları' ile unutulmaz görüntülere sahne olacak.

BANDO, MEHTERAN VE FOMGET YÜRÜYÜŞÜ

29 Ekim Cuma günü 12. 00-14. 30 saatleri arasında bando grupları, 7 merkez ilçede 20'şer dakikalık konserlerle Cumhuriyet marşlarını şu noktalarda seslendirecek:

Çankaya İlçesi; Bahçelievler 7. Cad. Sonu (Aşkabat Caddesi ve 54. Cadde Kesişimi)

-Anıtpark (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi)

-Bahçelievler 3. Cadde girişi (Bahriye Üçok Parkı)

-Kuğulu Park (Tunalı Hilmi Caddesi ve İnan Caddesi Kesişimi )

-Güvenpark (Güvenlik Anıtı Önü)

-Kolej (Ziya Gökalp Caddesi ve Mahmut Esat Bozkurt Caddesi kesişimi)

-Altındağ ilçesi; Ulus Atatürk Anıtı

-Eski TBMM Binası

-Ankara Kalesi (Gözcü Sokak ve Kale Kapısı Sokak kesişimi)

-Yenimahalle İlçesi; Batıkent Meydan (Başkent Blv. ve Batıkent Blv. kesişimi)

-İvedik Caddesi (Karşıyaka İş Merkezi Önü)

-Batıkent Metro İstasyonu (Başkent Bulvarı)

-Mamak İlçesi; Dikimevi Metro İstasyonu (Cemal Gürsel Caddesi ve Talatpaşa Blv. Kesişimi)

-Abidinpaşa Mamak Gençlik Merkezi Önü (Asım Gündüz Caddesi)

-Hamamönü (Saat Kulesi Önü)

Cumhuriyet Haftası kapsamında ayrıca 29 Ekim Cuma günü 12. 00-16. 00 saatleri arasında Sincan Lale Meydanı, Etimesgut Hikmet Özer Caddesi ile Keçiören Çekirge Caddesi 30'ar dakikalık Mehteran ve FOMGET yürüyüşleri ile renklenecek.

30 EKİM CUMARTESİ GÜNÜNDE DE ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Birçok sürpriz kutlamalara da ev sahipliği yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim Cumartesi günü saat 14. 00'te Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde Ressam Yavuz Bozkurt'un 'Cumhuriyetin Zafer Sergisi Resim Performansı'nı Başkentlilerle buluşturacak.

Kutlama etkinlikleri aynı gün Karayalçın Kent Meydanı'nda saat 16. 00'da 'Mustafa Özarslan'ın, Harikalar Diyarı'nda saat 16. 00'da ise 'Aysel Yakupoğlu'nun vereceği konser ile sona erecek.

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