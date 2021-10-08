Başkan Şahin,

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir banka ve derginin iş birliğinde düzenlenen 'Üretime Dönüş, Yeni Çağın İhracat Kodları' programına katıldı. Başkan Fatma Şahin, yerel yönetim olarak Gaziantep'te üretimde yapılan lojistik destekler ve projelerden bahsetti.

Türkiye'nin gelişimi ve geleceğinde esas olarak gösterilen ticaret ile üretimi ele alan, bir banka ve dergi ortaklığında yıl boyu gerçekleşen "Üretime Dönüş" programının beşincisi "Yeni Çağın İhracat Kodları" konulu oturumu Gaziantep'te gerçekleşti. Programda Gaziantep'in ihracattaki başarısı, üretim sürekliliği, şirket yapıları konuları işlenirken, yerel yönetici olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Başkan Fatma Şahin, sanayinin kent için bir sigorta işlevi gördüğünü belirterek, sanayi odaklı planların hazırlandığını, Kuzeyşehir ve GAZİRAY Projeleri'nin hayata geçirildiğini, ekolojik yatırımları, eğitim, inovasyon alanında gerçekleşen gelişmeleri aktardı. Konuşmasında şehrin çalışkanlığı ve girişimci ruhuna dikkat çekerek, yetişmiş insan gücü potansiyelinin altını çizdi.

"Tarihi, kültürel mirasımızı yaşatacak gelenekten geleceğe yürüyeceğiz"

Oturumda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin sanayicilerinin emeği ve başarı hikayelerinin olduğunu söyleyerek, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu şehrin yerel kalkınmada ve diplomaside 'Altyapı belediyeciliği bitmiştir' diyoruz. Yeni bir dönem var. Artık şehirler yarışıyor. Kalkınma ve demokrasi yerelde başlıyor. İnsana merkez alan kendi yerel ve kültürel değerlerimizle ilerliyoruz. Tarihi, kültürel mirasımızı yaşatacak gelenekten geleceğe yürüyeceğiz. Bunu bir marka haline getiren bir şehrin başkanı olarak artık şehrin ekonomisini güçlendiren, insani yatırımlarımızı el birliği ile odalarımız, sanayicimiz ve bütün bileşenlerimizle çok iyi örgütlenerek yapıyoruz. Bütün dünyaya ihracat yapmayı başarıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Ecdadımız farklılıkları kenara bırakarak İpekyolu'nu kalkınma yoluna dönüştürmüş"

Konuşmasının devamında Başkan Fatma Şahin, dünyanın küçülürken Gaziantep'in büyüyerek ilerlediğini aktararak, "İpekyolu'nun üzerindeyiz. Bu yolda ecdadımız, medeniyet kodlarımız, dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun bir araya gelmiş, İpekyolu'nu kalkınma yoluna dönüştürmüş. Buradaki sanayicilerimizin dört beş nesil bir geçmişi ve vizyonu var. Artık yeni kurulan dünyada 'Ne kadar altının, petrolün, doğalgazın var?' diye bakılmıyor, 'Ne kadar yetişmiş insan gücün var?' deniyor. Bu konuda çok şanslıyız. Çalışkan, girişimci, cesaretli, kendisini yenileyebilen, dünyada yaşanan değişimlere entegre olan ve bunun üzerine başka bir şeyler koyan bir iklim var. Biz buna 'Gaziantep Modeli' dedik. Bu model birlikte iş yapma modeli. Eskiden büyük balık küçük balığı yutuyordu. Artık hızlı balık bütün herkesi yutuyor. Hız önemli, rekabet çok acımasız. Burada en kaliteli malı hızlıca üretmek, eldeki teknoloji ile harmanlayıp, kaliteyi ve inovasyonu tasarımlayıp dünyaya başka şeyler satmak gerekiyor. Dünya Bankası Gaziantep'i geldi ve araştırma yaptı. Dünyanın rekabet etme gücü bakımından yedinci olan şehir olarak gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Bu şehir 2023 hedeflerine en hızlı ulaşacak şehir olmanın büyük bir cesareti ve iradesine sahip"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin ekolojisini korumak amacıyla "Yeşil Şehir" diyerek çalışmalara devam edildiğinin vurgulayan Şahin, "Şu anda Gaziray'ı tamamlıyoruz. Şehrin toprağını, havasını suyunu koruyacak, her türlü desteği verecek bir İklim Master Planı yaptık. Organize sanayiyi merkeze alan çalışmalar yaparak 200 bin çalışanımızın işten çıkarılmadan şehrin sigortası olan sanayisi için işleri kolaylaştırmak istiyoruz. Bizi diğer şehirlerden ayıran en önemli özelliğimiz sanayimiz. Kuzeyşehir diyerek bir yeni şehir kurmaya başladık. Sanayide çalışan işçilere yönelik yapılan proje ile günlük taşıma sorunlarını en aza indirmeyi hedefledik. Avrupa, üretim neredeyse yerleşim yerlerini oraya kurmuş. Ara elaman sorunumuz var. Yeni geliştirdiğimiz modelimiz ile ara eleman sıkıntısını çözeceğiz. Bu şehir 2023 yılına ve hedeflerine en hızlı ulaşacak şehir olmanın büyük bir cesareti ve iradesine sahip bir şekilde yoluna devam ediyor. Dünya artık 'Akıllı Şehirler' diyor. Bir sorunu çözerken aklınıza teknoloji geliyorsa şehri akıllandırmışsınızdır. Bunu pandemi sürecinde çok daha iyi anladık. Bizde akıllı eğitim, akıllı sağlık, akıllı ulaşım çalışmaları gerçekleşti. Son dönemde yaşanılanlar bizlere akıllı, dirençli ve sağlıklı ol diyor. 'Yazılım Köyü' kuruyoruz. Kim dünyayı okur ve şehri bunu hazırlarsa diğerlerine göre fark oluşturur" diye konuştu.

Derginin Türkiye kurucusu Rauf Ateş'in moderatörlüğünü üstlendiği oturuma Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Şölen CEO'su Elif Çoban, Gaziantep İhracatçılar Birliği Başkanı ve Kileci Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Kileci ve Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Akşam katıldı. - GAZİANTEP