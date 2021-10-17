BAŞKAN GÜRKAN, TOKİ TARAFINDAN YAPILAN 345 DEPREM KONUTUNUN KURA ÇEKİMİNE KATILDI

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TOKİ tarafından 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin ardından yapılan konutlardan 345 konutun kura çekimi törenine katıldı.

Millet Bahçesinde yapılan kura çekiminin ardından Orduzu Gelinciktepe'de inşa edilen 1. Etaptan kalan 179 adet 2+1 konut için Pütürge, Doğanyol, Hekimhan, Arguvan, Akçadağ, Kuluncak, Kale ve Battalgazi ilçelerindeki hak sahiplerine daireleri teslim edildi. Ayrıca Gelinciktepe 3. etaptan ise 8 adet 3+1 daire bölgede talep eden hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edildi.

Konutların teslimi için yapılan kura çekiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Kura çekimi münasebetiyle Millet Bahçesi'nde bir araya geldik. Bilindiği gibi Millet Bahçemizin yeri daha öncesinde stadyumdu. 47 dönümlük yeri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimizde Malatya'daki gibi diğer şehirlerimizdeki stadyumlarda Millet Bahçesi oldu. Millet Bahçesi ve yeşil alan olarak Malatya'ya kazandırılan alanımızda TOKİ'nin kura çekimini yaptık. 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice olan depremde Elazığ ve bölgesi etkilendiği gibi Malatya'da da etkilenen ilçelerimiz oldu. Yaşanan depremin ardından dört saat içerisinde İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Sağlık Bakanımız depremin yaşandığı yere geldiler ve ardından Doğanyol'a geldiler. 24 saat dolmadan Sayın Cumhurbaşkanımız bölgeye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız depremden etkilenen vatandaşlarımızın açıkta kalmaması ve her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için bizlere vermiş olduğu talimatlar neticesinde bir taraftan sıcak yemekler, çadırlar, konteyner kentlerle ve vatandaşlarımız başka yerlere taşınmasıyla birlikte enkaz kaldırma süreçleri hızlı bir şekilde bitirildi.

Bugünde deprem münasebetiyle evleri zarar görmüş, ağır hasar görmüş vatandaşlarımıza TOKİ tarafından yapılan konutların kura çekimini yapıyoruz. 345 konutun kura çekimini yapıyoruz. TOKİ tarafından yapılan konutların özellikle insanlarımızın kullanımına uygun fiziki yaşantıların olmasına da dikkat edildi. TOKİ tarafından kentsel dönüşümle birlikte yapılan konutlar ve deprem konutları şehrimizde yapılıyor. Bahçeli ve kat usulüyle yapılan konutlarımız var. Kat usulüyle yapılan konutların kuralarını çekiyoruz. Hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Malatya'ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen ve TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimi için kura çekimi törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ise, " Bizim devlet anlayışımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı vardır. Devlet insanı emanet olarak görür. Topraklarımızda bu inanç ve bu gelenek hamd olsun Selçuklu Devlet aklında da, Osmanlı Devlet aklında da, Cumhuriyet Devlet aklında da varlığını sürdürmüştür. Bunu anlamak için bu toprakların irfanını anlamak lazım. Özellikle Anadolu, insanlığın son adası durumunda. İnsanların kalbinde iyilik duygusunu muhafaza ettiği, dayanışmayı, komşuyu, akrabayı, garibi, gurebayı ve açıkta kalanı gözettiği son topraklarıdır burası. Hamd olsun öyle bir coğrafyadayız ki üretimiyle kendi kendisine yeten, tedarik konusunda sorun yaşamayan ve sosyal devlet anlayışıyla devletin milletinin hizmetinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Devlet vatandaşının evini veriyor. Arabası, traktörü yanıyor iki gün içerisinde vatandaşın traktörü veriliyor. Deprem oluyor 6 ay içerisinde depremzedelere konutları teslim ediliyor. Bunun güzelliği devleti millet yönetiyor. Demokrasi dediğimiz şey devletin halkın temsilcileri eliyle yönetilmesidir.

Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir vatandaşının ayağına taş değdiğinde hemen valisini, bakanını görevlendirip devleti milletine hizmetkar eden bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor. Kura çekimi sonrasında hak sahiplerine de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın ilk kurayı çekmesiyle başladı. Daha sonrasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve protokol üyelerinin çektiği kura sonrasında ismi kurada çıkan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

TOKİ tarafından yapılan konutların hak sahiplerine verilmek için kura çekimi ile belirlenen törene AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı'da katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri