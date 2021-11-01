Son dakika haber... Bakan Soylu Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık

Bakan Soylu: Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) çalışanlarına teşekkür ederek, " Bangladeş'ten Yemen'e kadar dünyanın birçok yerine elinizi uzattınız, elimizi uzattık, oralara destek olduk, insanlığa sahip çıktık. Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık" dedi.

Bakan Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen 'AFAD 2021 Yılı İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile AFAD çalışanları da yer aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, son iki yılda karşı karşıya kalınan afetlerin belki de bazı ülkelerin bir asırlık sürede karşı karşıya kalabileceği afet sayısını barındırdığını söyleyerek, "Tüm arkadaşlarımız, kendine ait yükümlülüğü ve sorumluluğu hissedip plan çerçevesinde hemen arkadaşlarıyla beraber gerek arama kurtarmada gerek daha sonraki çalışmalarda ciddi bir katkı ortaya koymuşlardır" dedi.

Eğitim toplantısında, AFAD Başkanı Yunus Sezer de kurumun çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.